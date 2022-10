Dennis Schroder s’est blessé au pouce à son arrivée au pays de l’Oncle Sam et s’est fait opérer hier. Il sera réévalué dans trois semaines mais d’ici là, Darvin Ham devra composer sans lui. Ça va, les meneurs de jeu ne sont pas rares à Los Angeles.

Et une nouvelle galère côté Lakers… On ne sait pas vraiment qui est le plus poisseux entre Dennis Schroder et sa nouvelle franchise mais cette info vient renforcer l’idée que la vie ne sera pas simple pour les Angelinos encore une fois. De même pour Dennis qui, il y a quelques semaines, galérait à débarquer sur le territoire américain pour des problèmes de visa. Son opération du pouce l’écartera des parquets minimum trois semaines et son retour sera donc envisagé dans un petit mois.

The Lakers just confirmed that Dennis Schroder underwent surgery today to repair the ulnar collateral ligament on his right thumb and say he will be re-evaluated in "approximately three weeks."

Incorrect wording by me the first time.

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 18, 2022