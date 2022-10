Il existe des faits peu importants que l’on aime pourtant partager ici, parce qu’ils nous font rire ou nous surprennent. Ce n’est pas le cas ici. Nous sommes là en la présence d’une information de la plus haute importance : Gregg Popovich va coacher six joueurs qui ne sont pas en âge de boire.

C’est un véritable affront pour celui qui entame sa 27è saison à la tête des San Antonio Spurs. Parce que Gregg Popovich est le sommelier non-officiel de la NBA. Parce qu’il est co-propriétaire du domaine viticole A to Z Wineworks, dans l’Oregon. Parce qu’il fabrique son propre vin, le Rock & Hammer, dont l’étiquette porte la même citation que celle affichée dans le vestiaires des Spurs. Etparce qu’il possède une grande cave de plus de 20m² dans laquelle sont entreposées plus de 3000 bouteilles.

Apparently this is Gregg Popovich’s 3,000-bottle wine cellar pic.twitter.com/TiQR79v2gX — Tom Petrini (@RealTomPetrini) July 29, 2019

Une seconde passion, peut-être même la première, qu’il ne pourra pas cette année transmettre à tous ses joueurs. En effet, six d’entre eux cette saison ont moins de 21 ans. Eh oui, aux US, on peut conduire à 16 ans mais pas boire avant 21, c’est franchement bizarre comme culture mais bon, chacun la sienne. Toujours est-il que son roster est très jeune : 23 ans de moyenne d’âge, et la vraie information est forcément là. Pour la première fois de sa longue carrière, coach Pop va devoir affronter les regards perdus de ses joueurs quand il leur parle de son idole John Havlicek.

Gregg Popovich, the unofficial sommelier of the NBA, has six players on his roster who cannot legally drink. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) October 18, 2022

Et pour la première fois, il va devoir se concentrer sur le développement de ces gamins et entreprendre une opération tanking comme il n’en a jamais connu à San Antonio. Pour ce qui sera peut-être sa dernière saison, le coach au plus grand nombre de victoires de l’histoire va devoir se mettre à perdre. Et s’il ne le supporte pas, Gregg Popovich pourra toujours se consoler avec un bon verre de pinot noir comme il les aime.

Gregg Popovich est un homme de goût : son cerveau a choisi Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili, ses papilles ont choisi le vin. Ce sera peut-être salvateur dans une saison où la gagne ne sera pas au rendez-vous : les nouvelles expériences ne sont pas toujours facile à gérer.

Source texte : the-cauldron.com