Giannis Antetokounmpo participera-t-il au Mondial de basket cet été ? Le suspense reste entier. Annoncé très incertain fin juin, le Greek Freak est aujourd’hui dans le groupe de joueurs destinés à représenter la Grèce entre le 25 août et le 10 septembre.

Alors certes, c’est le groupe élargi de la sélection grecque avec pas moins de 22 joueurs sur la liste, ce qui signifie que dix d’entre eux devront encore se retirer avant d’arriver au groupe final de 12 joueurs. Néanmoins, le fait de voir Giannis Antetokounmpo sur cette liste est un signe forcément positif concernant une potentielle participation du Freak au Mondial.

Exciting times to be a Greece fan 🔥#FIBAWC x #WinForHellas 🇬🇷 pic.twitter.com/O651DSH2w7

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) July 20, 2023

Cela montre que Giannis et sa sélection envisagent des retrouvailles pour la Coupe du Monde, un an après l’EuroBasket et un an avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux camps veulent se laisser encore un peu de temps avant de prendre une décision, et Antetokounmpo devrait rejoindre le groupe pour la préparation. Reste à voir quand, et surtout pour combien de temps.

Pour rappel, le Greek Freak sort d’une intervention au genou, intervention qui avait posé un gros doute sur sa participation au Mondial. Est-il suffisamment remis pour faire une bonne prépa (qui commence dès ce lundi 24 juillet) et ensuite défendre les couleurs de la Grèce face à Team USA, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie, ses trois adversaires en phase de poules ?

On suivra son cas de très près dans les jours et semaines à venir. Car mine de rien, sa participation pourrait changer deux-trois trucs dans cette Coupe du Monde 2023…

__________

Source texte : FIBA