Après un succès sans trembler face à la Nouvelle-Zélande il y a deux jours pour ses débuts à la Coupe du Monde 2023, Team USA voulait enchaîner ce lundi face à la Grèce, son principal concurrent dans le Groupe C. On peut dire que la mission a été remplie, et avec brio s’il vous plaît. Car si le premier quart-temps a été serré, les hommes de Steve Kerr ont ensuite appuyé sur l’accélérateur pour surclasser les Grecs 109-81.

Les Américains n’ont peut-être pas envoyé l’équipe la plus impressionnante qui soit pour ce Mondial 2023, mais bonne chance pour aller les chercher.

Dans le “choc” du Groupe C entre Team USA et la Grèce, les Ricains ont très clairement montré leur supériorité derrière une performance collective XXL. La formule gagnante ? Intensité en défense, jeu en transition, rythme rapide et partage du ballon. Sous l’impulsion d’un Georgios Papagiannis qui a débuté le match comme s’il était le papa de Giannis (17 points en 22 minutes), les Grecs ont tenu un quart-temps face aux Ricains (19-23 après dix minutes), mais ensuite l’écart n’a pas arrêté de se creuser : +13 à la mi-temps, +23 après trois quart-temps, +28 à la fin du match. Merci au revoir.

Les principaux acteurs de la victoire américaine, ils sont nombreux tellement Team USA a déroulé collectivement (9 joueurs à au moins 8 points, 26 passes décisives sur 35 paniers). On peut parler de la triplette Austin Reaves – Tyrese Haliburton – Paolo Banchero, trois piliers de la second unit qui ont fait la différence à partir du deuxième quart en apportant création, scoring et même défense. Le joueur des Lakers, chouchou du public de Manille, a notamment régalé avec 15 points, 6 passes et 2 interceptions (meilleure éval du match avec 23). On peut parler de Josh Hart, énorme dans l’activité avec 11 rebonds et 5 passes en 20 minutes. On peut parler de Jaren Jackson Jr., qui s’est fait un malin plaisir de bâcher Thananis Antetokounmpo à plusieurs reprises, ou encore du meneur Jalen Brunson qui a lâché un match à 100% au tir pour 13 points au total.

Vous l’avez compris, les qualités athlétiques et la capacité de Team USA à imposer son style de jeu ont été de trop pour des Grecs vaillants mais forcément limités sans Giannis (et d’autres). Agressifs vers le panier, les hommes de Steve Kerr ont en plus été diablement efficaces depuis la ligne des lancers-francs (30/34), et ce malgré les cris incessants d’un fan grec qui a voulu imiter la fille de DeMar DeRozan. À partir de là, compliqué pour n’importe quel adversaire de rivaliser.

Premiers de son groupe et déjà qualifiés pour le second tour, les Ricains sont parfaitement rentrés dans leur Coupe du Monde. Et surtout, ils montrent des automatismes très intéressants pour une équipe certes talentueuse mais qui ne possède que très peu d’historique collectif ou d’expérience FIBA. De quoi donner des sueurs froides à la concu…