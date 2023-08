Coupe du Monde 2023 : la Serbie gère tranquillement Porto-Rico (94-77)

Comme ça, en plein lundi après-midi, la Serbie a décidé de frapper un nouveau coup en dominant assez tranquillement Porto-Rico. Y’a eu quelques vagues, très vite brisées par le gouvernail d’un collectif excellement organisé.

La feuille de match, c’est par ICI !

La vie est un long fleuve tranquille.

A un 3e quart-temps près, remporté 31 à 18 par des Portoricains qui, le temps d’environ douze secondes, ont cru pouvoir renverser la hiérarchie installée depuis le début de partie. Parce que oui, dès l’entame, les Serbes se sont appliqués à ne laisser aucun espoir à leurs adversaires : transitions pleines de justesse et jouées à fond les ballons, adresse à 3-points clinique, Nikola Jovic au-dessus du lot, avec 11 points, 3 rebonds et 2 assists sur le 1er quart-temps. En face, Tremont Waters, le meneur des Mets 92 sur la saison écoulée (a quitté le club en février car le vestiaire ne l’aimait plus trop-trop), n’a rien fait de vraiment cool pour empêcher la plaie de s’infecter. Résultat, presque 30 points d’écart à la mi-temps, synonyme de “çédéjàmort” au retour des vestiaires. Les Portoricains sont revenus à -10, mais que nenni. On ne fait pas flancher une sélection aussi appliquée sur un simple run.

Et on ne fera pas plus long que ça. Pourquoi ? Parce que le match était déjà un résumé en lui-même. On lève la tête devant la télé, et hop, treize points d’écart. Puis 26 au prochain relevage de tête. Ce résumé était donc le résumé d’un résumé. Fainéants ? Oarf.

Nikola Jovic makes hooping look real easy 💯

📊 Q1 vs. PUR: 11 PTS | 3 REB | 2 ASTS | 3 3PM #FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/t65cG09kzw

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023