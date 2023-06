Nikola Jokic incertain pour la Coupe du Monde cet été ?

Tout juste champion NBA, Nikola Jokic ne pense qu’à une seule chose : rentrer au pays après avoir fêté le titre NBA. Le Serbe est en effet très attaché à ses racines, mais participera-t-il pour autant à la prochaine Coupe du Monde avec l’équipe nationale ? Visiblement c’est pas sûr.

Ce matin, on apprenait via Basket News que Nikola Jokic était sur la liste des candidats pour représenter la Serbie au Mondial, et qu’une participation du champion NBA à la compétition est attendue. Sauf que Joe Vardon de The Athletic a ensuite mis le doute quant à sa présence.

Nikola Jokić’s status with the Serbian team at the FIBA World Cup is unclear.

The 2023 NBA Finals MVP has a family celebration he would like to attend, which is scheduled between Aug. 25 and Sept. 10, a source tells @joevardon.

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) June 14, 2023

D’après l’insider, une fête de famille est prévue en plein milieu de la compétition, et le Joker ne voudrait pas la manquer. Cela fait un peu “mot d’excuse au collège” dit comme ça, mais ça semble suffisamment important aux yeux de Jokic pour remettre en question sa participation.

Il sera intéressant de voir comment va évoluer ce dossier en amont de la compétition. Non seulement parce qu’on parle de Nikola Jokic et que sa présence peut évidemment changer deux-trois trucs, mais aussi parce que le Joker reste sur plusieurs déceptions avec la Serbie et que le pays attend une médaille dans une compétition majeure depuis 2017. Le Joker était de la partie au Mondial 2019 et à l’EuroBasket 2022, mais à chaque fois les Serbes sont tombés avant même les demi-finales.

Ces échecs vont-ils motiver Nikola Jokic cet été après une belle mais très longue saison avec Denver ? Va-t-il faire l’impasse ? Peut-il trouver un moyen avec la sélection pour participer à sa fête de famille et à la compétition ? Réponse bientôt.

Sources texte : The Athletic / Basket News