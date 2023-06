En TrashTalk Fantasy League comme en NBA, il est l’heure de distribuer les trophées individuels et collectifs. Après une saison régulière d’une intensité rare, tous les compteurs étaient remis à zéro pour le début des Playoffs. Une toute nouvelle compétition avec son lot de carottes et de rebondissements où tout le monde avait les mêmes chances de l’emporter sur la ligne de départ. 45 picks plus tard, prenons le temps d’applaudir les grands vainqueurs de cette huitième édition des Playoffs de la TTFL.

_____

# PLAYOFFS 2023

Vainqueur du classement individuel 2023 : Xavier001

Comme Nikola Jokic et son trophée de MVP des Finales NBA 2023, Xavier001 était tout simplement le plus fort au moment le plus important de la saison. Son plus grand coup ? L’immense Game 7 de Jayson Tatum face aux Sixers au deuxième tour. 87 points dans la besace pour soigner sa moyenne du printemps.

Avec 37,33 points TTFL envoyés tous les soirs, il a su dompter les dangers du bracket pour profiter des picks premium avant leur élimination. Xavier001 a su s’inspirer d’Erik Spoelstra pour exploiter au mieux la profondeur d’effectif du Heat avec 10 joueurs floridiens utilisés sur l’ensemble de sa campagne de Playoffs. Gabe Vincent aurait pu lui faire tout perdre avec sa bulle mais le nouveau champion des Playoffs avait un tout petit peu de marge grâce à ses… 11 best picks depuis la mi-avril. Quand on connaît la difficulté de la TTFL en mode Playoffs, ça relève de l’exploit.

Toute l’équipe de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc Xavier001 pour son incroyable parcours, lui qui repartira avec 100€ de freebets offerts chez ParionsSport + 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champ’ ! Les membres du Top 5 du classement de la saison régulière seront tous récompensés, allant de 30 à 50€ de freebets en fonction de leur place au classement (infos en détail ici).

Le Top 5 individuel des Playoffs 2023 en TTFL

Xavier001 NowayD Beugeu75 Slaykyo RomES49

Vainqueurs de la Ligue 1 2023 : DNP

Du côté de la Ligue 1 qui opposait les 16 meilleures équipes de la saison régulière, la team DNP s’est fortement inspirée du parcours de Jimmy Butler et ses potes. Tête de série numéro 9, l’équipe a fait preuve d’une belle régularité pour effacer un à un les DKcito59, les Ducs (champions de la saison régulière), la MeuteEAST et Montaud en finale. Un parcours semé d’embûches avec quelques sueurs froides au deuxième tour avant une finale globalement bien maîtrisée.

Contrairement aux vainqueurs de ces dernières années, la team DNP n’a pas opté pour la stratégie du all-in. Paradoxalement, ils ont réalisé leur meilleure journée à l’occasion du Game 3 de la série entre les Suns et les futurs champions NBA en faisant carton plein grâce à Devin Booker et Kevin Durant (710 points). L’équipe est restée solide et concentrée jusqu’au bout, avec un score faible mais qui a déjà le mérite de ne pas être négatif pour le dernier match des Playoffs (47). Certains joueurs de l’effectif ont tenté le coup Tyler Herro annoncé questionable quelques heures avant la rencontre mais qui n’est finalement pas rentré en jeu. L’équipe termine avec une moyenne impressionnante de 1434,8 points par joueur et vient ajouter son nom au palmarès des équipes vainqueurs de la Ligue 1 des Playoffs TTFL.

Toutes les équipes de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc DNP pour leur score d’exception et leur régularité depuis plusieurs saisons, ils repartiront avec un t-shirt spécial Playoffs TTFL Champs pour chaque membre du roster. Pour ceux qui veulent des conseils de vrais experts, n’hésitez pas à les suivre sur Twitter @TeamDNP, on parle d’une machine extrêmement bien huilée.

Playoffs #TTFL 2023 – Le Bracket complet de Ligue 1 !

Profond respect aux membres de l’équipe DNP qui constituent donc officiellement le Roster Champion #TTFL 2022-23 !🏆 👏

Et un clin d’œil au beau parcours des finalistes, Montaud ! #NBA #NBAFinals #TTFLPlayoffs #TTFLHistory pic.twitter.com/fvFTw1A9gX

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) June 14, 2023

L’heure est venue de féliciter et de remettre LA bannière la plus prestigieuse de la compétition !

Il ne devait en rester qu’une… !

Pour toujours et à jamais, la meilleure équipe #TTFL de ces Playoffs 2023, après 2 mois de lutte est… @TeamDNP ! 🙌

#TTFLPlayoffs #TTFLHistory pic.twitter.com/G32IaVLMS7

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) June 14, 2023

Pour profiter de ces magnifiques cadeaux, les vainqueurs seront contactés par mail dans les prochains jours et il faudra bien évidemment posséder un compte au statut confirmé chez ParionsSport en Ligne, que vous pourrez créer sous 30 jours si vous n’en avez pas encore un. Il faudra également être majeur, logique.

Après avoir donné à nos champions 2023 la standing ovation qu’ils méritent, restez bien à l’affût des prochaines news TTFL. Comme l’année dernière, on vous prépare un petit sondage pour récupérer vos avis et continuer d’améliorer votre expérience de jeu. Stay tuned, et bonnes vacances à tous !

* Paris gratuits : si vous êtes mineurs, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de ces gains.