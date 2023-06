Après la défaite face aux Nuggets en Finales NBA, on se demandait ce qu’il manque à Miami pour gravir la dernière marche. Le besoin est assez clair : de la création offensive. Ce n’est donc pas très étonnant d’entendre le nom de Kyrie Irving associé au Heat…

Visiblement, le boss du Heat Pat Riley avait conscience des limites qui ont fini par plomber son équipe au stade des Finales NBA.

D’après Shams Charania de The Athletic, Miami a effectivement tenté de monter un transfert avec les Nets en février dernier pour récupérer Kyrie Irving, qui avait demandé à être échangé quelques jours seulement avant la NBA Trade Deadline.

“They’re going to explore seeing what the star market is out there… Do they circle back on Kyrie Irving?” 🍿@ShamsCharania on #Heat looking to get another star piece. #HEATCulture #RunItBack with @MichelleDBeadle @ChandlerParsons & @bansky pic.twitter.com/tFj0SBmSUr

— FanDuel TV (@FanDuelTV) June 13, 2023

Pourquoi est-ce qu’une telle news revient sur la table quatre mois plus tard ?

D’abord parce que le Heat veut toujours se renforcer et chercherait à recruter une star durant l’intersaison selon Shams. Ensuite parce que l’avenir de Kyrie Irving – agent libre cet été – à Dallas représente un point d’interrogation.

“Le Heat va explorer le marché des stars cet été. Juste pour vous donner un aperçu de ce qu’ils [les dirigeants de Miami, ndlr.] ont tenté ces derniers mois : ils ont fait une offre aux Nets pour Kyrie Irving à la trade deadline, juste avant son transfert aux Mavericks. Le Heat a compris qu’il faut ajouter une pièce aux côtés de Jimmy Butler et Bam Adebayo, […] et la question c’est : reviendront-ils à la charge sur Kyrie Irving ?”

Miami ne fait pas partie des franchises qui possèdent une marge salariale suffisante pour signer directement Kyrie Irving à travers un gros contrat. Cela veut dire qu’il faudrait passer par un sign & trade jamais évident à mettre en place, même si pour Pat Riley rien n’est jamais impossible.

Au-delà du dossier Kyrie, ce qu’il faut principalement retenir de cette news, c’est que Miami va se montrer agressif sur le marché des transferts pour ajouter une star au duo Butler – Adebayo, tout ça dans le but de retourner en Finales NBA et enfin gagner le titre après deux défaites (2020, 2023) sur la dernière marche. Est-ce que ça veut dire que Tyler Herro (Sixième Homme de l’Année 2022 et payé 27 millions de dollars à partir de la saison pro) peut potentiellement bouger ? Possible, en tout cas il représente la principale monnaie d’échange de Miami dans tout deal potentiel, avec les choix de premier tour de draft (trois au total).

Il sera intéressant de voir par quel moyen Pat Riley tentera d’arriver à ses fins, d’autant plus qu’il a également les dossiers Gabe Vincent et Max Strus – agents libres tous les deux – à gérer dans les semaines à venir. Il risque de faire chaud à South Beach cet été !

Source texte : The Athletic