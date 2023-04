Si l’actualité NBA prend le dessus avec l’arrivée des Playoffs ce week-end, il ne faut pas oublier que le meilleur jeu au monde a lui aussi une actu à gérer. Qui dit fin de saison régulière dit bilan à effectuer, et qui dit début des Playoffs dit nouveaux lots à distribuer ! Ce modèle ne devrait pas bouger, et il y aura toujours un max des cadeaux à gagner ! Ce printemps, c’est encore ParionsSport qui va faire péter la banque, avec les vainqueurs hebdomadaires et les champions des Playoffs en TrashTalk Fantasy League.

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ?

Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

On ne change pas une équipe qui gagne, c’est donc à nouveau en partenariat avec ParionsSport que la TrashTalk Fantasy League va lancer sa campagne de post-saison 2023, et on peut vous dire qu’il y aura de quoi se battre au classement chaque matin pour tenter de succéder à NicolasKln et AdrenAllin. En effet, des gains variés seront mis à disposition pour ceux et celles qui réaliseront les meilleures semaines de sélection, parmi plus de 30 000 joueurs déjà inscrits au moment où ces lignes sont écrites.

La TrashTalk Fantasy League garde donc le même système que les éditions précédentes, et sera toujours aussi généreuse ! Car chaque semaine jusqu’aux Finales de Conférence incluses, il y aura 100€ de freebets* distribués entre les trois meilleurs joueurs avec ParionsSport en Ligne, sans compter les lots distribués aux vainqueurs des Playoffs en individuel et par équipe. On vous présente tout de suite le détail ci-dessous, comme ça pas de surprise à partir de samedi :

# Vainqueurs hebdomadaires (jusqu’aux Finales de Conférence incluses) ** :

1er – (50€ de freebets offerts)

(50€ de freebets offerts) 2ème – (30€ de freebets offerts)

(30€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

# Vainqueurs des Playoffs TTFL** :

1er – (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champ

– (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champ 2ème – (50€ de freebets offerts)

– (50€ de freebets offerts) 3ème – (50€ de freebets offerts)

– (50€ de freebets offerts) 4ème – (30€ de freebets offerts)

– (30€ de freebets offerts) 5ème – (30€ de freebets offerts)

# Equipe vainqueure de la Ligue 1 des Playoffs TTFL :

1ère – 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champs pour chaque membre du roster de l’équipe championne de Ligue 1

#TTFL #TTFLigue1 Comme vous l’avez surement remarqué, nous avons reçu notre trophée 😍 Ce T-shirt tant convoité, au point que certains sont prêt à tricher, ou pire, faire une team All In 😉 Merci encore à l’equipe de @TrashTalk_fr pour ce jeu incroyable et cette récompense 💍 pic.twitter.com/dpne04Xck0 — AdrenAllIn ⭐🐪🐉❤️ (@AdrenAllinTTFL) July 5, 2022

_____

Ce samedi 15 avril, la bataille des Playoffs débutera dans la TrashTalk Fantasy League. Mais pour aborder cette lutte convenablement, il convenait de faire un gros point collectif. Déjà pour annoncer la couleur des phases finales, mais également pour indiquer les règles autour du Play-in Tournament ! Alors nous avons récapitulé tout ce qu’il faut savoir pour aborder cette post-saison le plus sereinement possible juste ici !

_____

Vous voici informés et motivés à donner le meilleur de vous-même, avant la bascule dans les ténèbres des Playoffs. Chers joueurs, chers joueuses, que la fête commence… on repart pour 8 semaines de bataille dans la TrashTalk Fantasy League !

Pour profiter de ces magnifiques cadeaux, il faudra bien évidemment posséder un compte au statut confirmé chez ParionsSport en Ligne, que vous pourrez créer sous 30 jours si vous n’en avez pas encore un. Il faudra également être majeur, logique.

* Paris gratuits : si vous êtes mineurs, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de ces gains.

** En cas d’ex-aequo sur les vainqueurs hebdomadaires ou les vainqueurs des Playoffs, un tirage au sort sera effectué entre les ex-aequo pour définir l’attribution des lots.