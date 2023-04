Le play-in tournament, épisode final ce soir : Heat – Bulls à 1h et Wolves – Thunder à 3h30, qui rejoindra les Playoffs ?

Après deux soirées hautes en couleurs mardi et mercredi, le NBA play-in tournament 2023 livrera ses derniers secrets ce soir à partir de 1h du matin. Deux franchises rejoindront les Playoffs et deux autres partiront en vacances, alors… obligation d’être présent pour ces deux “Game 7”.

Le programme de la soirée

1h : Miami Heat vs Chicago Bulls

3h30 : Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder

C’est le genre de soirées pour lesquelles on signerait tous les jours. Le genre de soirées qui définissent peu ou prou notre passion pour la NBA. Des stars, de l’enjeu, de la tension, de vraies histoires à raconter. La fille de DeMar DeRozan qui a éliminé les Raptors de sa voix stridente, le Heat qui veut éviter le camouflet après sa défaite face aux Hawks, les Wolves qui aimeraient qu’on reparle un peu de basket en ville et le Thunder à 48 minutes de la validation d’une incroyable saison, voilà pour le plateau du soir, qui sera évidemment accompagné par un autre genre de plateau, beaucoup plus fromage beaucoup plus charcuterie si vous voyez ce que je veux dire.

Deux matchs, un bon gros double header comme disent les vrais, et donc la touche finale de cette saison régulière 2022-23 avant le début des Playoffs… demain soir. Faut suivre, ça va à 100 à l’heure.