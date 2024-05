De ce Game 5 entre les Knicks et les Sixers, on pourrait retenir mille choses et en parler mille heures. Mais si l’on devait parler d’un seule homme, débattre une seule heure, ce serait pour parler de l’immense Tyrese Maxey.

Les stats de ce match de ZINZIN c’est juste ici

Le récap de ce match de MABOUL c’est juste-là

Voici l’histoire d’un homme qui vient de lâcher le plus grand match de sa carrière. Et, petite douceur, lors du match qui était possiblement… le plus important de ladite carrière.

46 points à 17/30 au tir dont 7/12 du parking et 5/8 aux lancers, 5 rebonds et 9 passes en 52 minutes

Avec un Joel Embiid dans le dur, parfois perdu parfois héroïque, les Sixers avaient besoin d’un nouveau patron. Et Tyrese Maxey a été bien plus qu’un intérimaire. Tyrese Maxey a été le leader de son équipe, il est au global le meilleur joueur de la série côté Philly et cette phrase est folle. Tyrese Maxey a été grand, tout au long du match, et il a été exceptionnel dans le money time, exceptionnel étant, peut-être, un mot trop faible.

46 points

5 rebonds

9 passes

1 money time de superstar

17/30 au tir

7/12 à trois points

Un short en BÉTON ARMÉ.

Tyrese Maxey a réalisé une performance historique a New York pour sauver la saison des Sixers.

INOUBLIABLE !!! pic.twitter.com/ckxH7zFDqT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024



Le point d’orgue de cette perf phénoménale du All-Star ? Ces 25 secondes évidemment, suspendues pour un bon moment dans nos mémoires. 25 secondes qui ne sont pas sans rappeler un certain Reggie Miller au public médusé du Madison Square Garden, le fameux Médusé Square Garden. Un shoot à 3-points avec la faute (idiote) de Mitchell Robinson alors que tout semblait plié avec 6 points d’avance pour les Knicks, puis un nouveau tir du parking, un shoot énormissime deux mètres derrière la ligne pour égaliser et envoyer tout le monde en prolongations après un ultime contre de… Nicolas Batum sur Jalen Brunson.

pic.twitter.com/J6vlHvTnuC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024

LE SHOOT MONUMENTAL DE TYRESE MAXEY !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/Y8yRBccTfY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024



Travail terminé en prolongations, et Tyrese Maxey qui accède donc ce matin à un rang très private : celui de légende locale dans une franchise qui n’en manque pourtant pas. Car ce qu’a fait T-Max ce soir, pfiou, allez, on n’a même plus les mots là.

Tyrese Maxey put on an absolute SHOW in Game 5 with playoff career-highs in PTS and 3PM as the @sixers force a Game 6!

🔔 46 PTS

🔔 9 AST

🔔 7 3PM

🔔 Game-tying 3 to force OT

Game 6 is Thursday on TNT 🍿 pic.twitter.com/jMu91iucon

— NBA (@NBA) May 1, 2024