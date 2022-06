En TrashTalk Fantasy League comme en NBA, il est l’heure de distribuer les trophées individuels et collectifs. Après une saison régulière d’une intensité rare, tous les compteurs étaient remis à zéro pour le début des Playoffs. Une toute nouvelle compétition avec son lot de carottes et de rebondissements où tout le monde avait les mêmes chances de l’emporter sur la ligne de départ. 47 picks plus tard, prenons le temps d’applaudir les grands vainqueurs de cette septième édition des Playoffs de la TTFL.

# PLAYOFFS 2022

Vainqueur du classement individuel 2022 : NicolasKln

Comme Stephen Curry et son trophée de MVP des Finales NBA 2022, NicolasKln était tout simplement le plus fort au moment le plus important de la saison. Son plus grand coup ? Certainement le Game 6 de Jimmy Butler face aux Celtics en Finale de Conférence. 82 points dans la besace pour soigner sa moyenne du printemps. Avec 35,15 points TTFL envoyés tous les soirs, il a su dompter les dangers du bracket pour profiter des picks premium avant leur élimination. NicolasKln aurait même pu s’abstreindre de sélectionner Payton Pritchard lors du dernier match des Finales puisque son score négatif a failli précipiter sa perte (-3). Heureusement, le champion s’était déjà confectionné un petit matelas confortable qui lui permettait d’aborder ce Game 6 plutôt sereinement. Au total, il a utilisé pas moins de 8 joueurs des Celtics, preuve que l’effectif de Boston avait une belle profondeur.

Toute l’équipe de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc NicolasKln pour son incroyable parcours, lui qui repartira avec 100€ de freebets offerts chez ParionsSport + 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champ’ ! Les membres du Top 5 du classement de la saison régulière seront tous récompensés, allant de 30 à 50€ de freebets en fonction de leur place au classement (infos en détail ici).

Le Top 5 individuel des Playoffs 2022 en TTFL

NicolasKln Aja78 Juliendns Erwanco23 Julesflt

Vainqueurs de la Ligue 1 2022 : AdrenAllin

Du côté de la Ligue 1 qui opposait les 16 meilleures équipes de la saison régulière, la team AdrenAllin a déjoué les pronostics pour s’imposer avec une jolie marge de manœuvre. Tête de série numéro 7, l’équipe a fait preuve d’une belle régularité pour effacer un à un les StarSeeker (champions 2020), les TweetBalls, Yann&Raph et le redoutable All-inCrew en finale. Un parcours semé d’embûches et géré à la façon des Warriors avec au moins 100 points d’avance sur l’équipe adverse à chaque tour. Une fois de plus, les 10 joueurs ont opté pour la stratégie du all-in avec beaucoup de réussite. Le x10 sur Giannis Antetokounmpo pour le Game 6 contre les Celtics a permis de creuser l’écart au second tour alors que 60 Warriors ont été sélectionnés tout au long des Playoffs. Comme NicolasKln, le rêve aurait pu virer au cauchemar avec un -20 lors du dernier match des Finales signé Derrick White mais All-inCrew n’a pas réellement su en profiter. L’équipe termine avec une moyenne de 1272,2 points par joueur et vient ajouter son nom au palmarès des équipes vainqueurs de la Ligue 1 des Playoffs TTFL.

Toutes les équipes de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc AdrenAllin pour leur score d’exception et leur humour sur Twitter (@AdrenAllinTTFL, ils méritent un follow), ils repartiront avec un t-shirt spécial Playoffs TTFL Champs pour chaque membre du roster.

