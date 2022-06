La Draft NBA 2022, c’est dans seulement deux jours ! Deux jours qui seront rythmés par un certain nombre de rumeurs concernant la cérémonie de jeudi soir. Afin d’être toujours bien informé sur les derniers bruits de couloir qui animent la Ligue, rien de mieux qu’une petite matinale fait maison, où vous pourrez retrouver l’ensemble des infos les plus récentes en amont de la Draft. Let’s go !

Avant d’aller plus loin, un petit café peut-être ?

# Kings

Selon @ShamsCharania, les Kings seraient plutôt partis pour garder leur 4eme choix de Draft. Feinte pour faire augmenter les enchères ? Une chose est sûre, Monte McNair aurait apparemment engagé quelques conversations autour de John Collins. Affaire à suivre d’ici jeudi soir. pic.twitter.com/MToSsrSVl8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2022

Si la tendance actuelle (voir au-dessus) est de voir Sacramento conserver son pick, une question reste en suspens : qui sélectionner ? Jaden Ivey et Keegan Murray semblaient les deux challengers pour choper le Graal mais le duel pourrait finalement tourner court. Jason Anderson du Sacramento Bee a relayé les propos de Jaden Ivey, qui révèle n’avoir eu aucun contact ni n’avoir fait aucun workout avec la franchise californienne. À l’inverse, Chris Haynes de Yahoo Sport a confirmé que Keegan Murray était très apprécié chez les Kings et que ces derniers ont même organisé un dîner entre le prospect et les deux leaders de l’équipe, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. Le dernier test avant de récupérer la casquette jeudi soir ?

# Pelicans

🚨 Les dernières rumeurs parlent d’une battle entre Dyson Daniels et Benedict Mathurin, en 8eme choix de la Draft chez les Pelicans. Pas les mêmes profils, mais du fort potentiel à bosser sur les lignes arrières dans une équipe de New Orleans qui a fait fort en développement. pic.twitter.com/X0rpM4B3sf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2022

# Pacers / Knicks / Wizards

Selon @ShamsCharania, les Pacers discutent sérieusement de transférer Malcolm Brogdon et Myles Turner prochainement. Les Wizards et Knicks (picks 10 et 11 de la Draft 2022) seraient intéressés, les Hornets également pour Turner. D’autres équipes vont bientôt contacter Indiana. pic.twitter.com/w2bphwjlFC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2022

# Les Français

Et si Ousmane Dieng créait la sensation à la Draft ce jeudi soir ? Le Français intrigue de plus en plus au pays de l’Oncle Sam et sa valeur semble monter à mesure que les jours passent. Attendu aux alentours du Top 15, l’ailier passé par la Nouvelle-Zélande pourrait carrément craquer le Top 10 si on en croit plusieurs médias US. Sports Illustrated et Kevin O’Connor de The Ringer voient notre frenchy au neuvième rang chez les Spurs. Une jeune pépite tricolore qui apprend tout de Gregg Popovich, on pouvait difficilement demander mieux. Reste plus qu’à confirmer cette tendance.

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir et autres rumeurs qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la Draft NBA 2022. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, sur ce, bonne journée.