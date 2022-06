C’est le petit rendez-vous quotidien pour ceux qui ne veulent rien louper de l’actu, et disons que cette semaine… il y a un paquet de choses à dire. « Allez café » c’est le compagnon parfait, chaque soir ou chaque matin, et aujourd’hui encore les rumeurs ne manquent pas, à une soixantaine d’heures de la Draft. Envoyez le replay !

Une petite heure de bullet points, dans la bonne humeur et en comparant nos cernes. La saison NBA est terminée ? Pas de repos néanmoins car chaque nouveau coucher du soleil nous offre mille raisons ou presque de ne pas dormir. La Draft qui approche, déjà, et son lot de rumeur qui accompagne la dernière ligne droite. Ce matin un Top 3 qui semble de plus en plus validé par la street (Jabari Smith à Orlando, Chet Holmgren à OKC et Paolo Banchero), mais des Kings en 4 qui ont peut-être une drôle d’idée derrière la tête, idée incluant peut-être Kyle Kuzma et le pick 10 des Wizards. La Draft de jeudi soir donc, mais aussi la Free Agency qui lui succèdera le jeudi suivant, et hier soir c’est le cas de… Kyrie Irving qui a beaucoup fait parler, alors que ceux de Miles Bridges, P.J. Tucker, Nikola Jokic ou encore Clint Capela ont été évoqués.

On vous résume tout ça en 58 minutes, histoire de tout vous mettre en tête, mais un conseil… consommez rapidement car tout va s’enchainer très vite. A vos marques, allez, prêt, café, partez.