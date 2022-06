Les Finales NBA 2022 viennent tout juste de se terminer, mais ce n’est pas encore le moment de se reposer. Car dans moins d’une semaine, il y a la Draft. Et qui dit Draft dit évidemment profil de Draft. Comme tous les ans, on vous présente les principaux prospects de la cuvée, et on enchaîne aujourd’hui avec Paolo Banchero.

Le profil de Paolo Banchero, à l’écrit

Il fait partie des grands noms de la Draft NBA 2022 avec Jabari Smith Jr., Chet Holmgren ou encore Jaden Ivey. Ce gars-là, c’est Paolo Banchero, formé à Duke sous les ordres du légendaire Coach K et auteur d’une saison freshman en mode All-American chez les Blue Devils. Ses qualités ? Elles sont nombreuses. Offensivement le répertoire du bonhomme est déjà bien fourni et en plus du scoring, il a des qualités de playmaker bien au-dessus de la moyenne pour un ailier-fort de 2m08. Quand on parle de joueur « NBA-Ready », Banchero cause pas mal et pourrait contribuer assez rapidement à la franchise qui décide de miser sur lui jeudi prochain. De l’autre côté du parquet par contre, c’est un poil plus compliqué mais on parle sans problème d’un Top-3 de draft. Logiquement, d’après les dernières tendances, l’ancien de Duke devrait atterrir à Houston pour former un joli petit duo avec Jalen Green. On signe où ?

