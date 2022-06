La Draft NBA, c’est déjà jeudi soir et plus on s’approche de l’événement, plus les tendances commencent à se dégager concernant la cérémonie. Et l’une d’entre elles concerne un Frenchie, qui monte et qui monte dans les Mock Drafts en ce moment. Petit focus sur la cote d’Ousmane Dieng, qui n’a peut-être jamais été aussi haute.

Tous les ans c’est pareil. Quand la Draft NBA pointe le bout de son nez, les Mock s’enflamment : certains prospects montent, d’autres descendent, et tout le monde y va de ses projections en vue de la grande soirée. Cororico, plusieurs Hexperts américains s’accordent à dire qu’Ousmane Dieng pourrait bien être appelé parmi les dix premiers picks ce jeudi alors qu’il était initialement considéré comme un Lottery pick voire un choix de deuxième partie de premier tour. Sports Illustrated, qui fait partie des médias référence aux States, place le Français à la neuvième position chez les Spurs. Français, Spurs, ça matche plutôt pas mal ça vous trouvez pas ? Kevin O’Connor de The Ringer – grand spécialiste des questions Draft – voit également Ousmane à San Antonio dans sa dernière mock, et le considère carrément comme un gros steal potentiel. Les deux autres géants ESPN et The Athletic gardent eux Dieng en 12e position (Thunder) pour l’instant, mais le gamin originaire du Lot-et-Garonne semble clairement séduire de plus en plus Outre-Atlantique et pourrait ainsi s’ajouter à la liste des Français qui ont terminé dans le Top-10 de leur draft respective. Spoiler, ils ne sont pas nombreux à l’avoir fait : Joakim Noah (9e choix, 2007), Frank Ntilikina (8e choix, 2017) et Killian Hayes (7e choix, 2020). Voilà, c’est la liste. Est-elle sur le point de s’élargir ?

Cocorico dans la dernière Mock Draft de @JeremyWoo chez Sports Illustrated : Ousmane Dieng en 9eme place et Ismael Kamagate en 25eme !https://t.co/LkWQWkehLr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2022

Ousmane Dieng, qui est monté en puissance au fur et à mesure de l’avancée de la saison NBL, possède un profil qui est pas mal à la mode dans la NBA actuelle, et une marge de progression qui semble plaire de plus en plus aux scouts des différentes franchises NBA. Ailier de 2m08, des qualités de playmaker, un potentiel défensif certain et des capacités de scoreur intéressantes pour l’avenir… cela en fait des qualités à revendre. On vit à une époque où les joueurs évoluant sur les poste 3-4 sont très recherchés à travers la NBA grâce notamment à la polyvalence qu’ils peuvent apporter, et Ousmane fait partie de ces prospects qui pourraient un jour devenir des two-way players précieux à l’aile. Alors évidemment, à seulement 19 piges, on n’attendra pas de lui qu’il casse la baraque dès sa première saison chez les grands hein. Il faudra du temps et du travail pour réussir à se faire une place au milieu de l’énorme concurrence qui existe chez les forwards aujourd’hui, mais on comprend pourquoi un potentiel comme le sien attire autant les regards à l’approche de la Draft.

À quel place finira Ousmane Dieng ce jeudi soir ? Top 10 ? Pas Top 10 ? Si ce serait une belle petite ligne sur son CV et une belle manière d’annoncer son arrivée chez les grands, ce n’est pas vraiment le plus important au final. On a surtout envie de le voir dans une franchise réputée pour ses capacités à développer les jeunots et maximiser leur potentiel. Et justement, San Antonio et Oklahoma City, c’est plutôt pas mal à ce niveau-là.

Source texte : Sports Illustrated