Son nom a l’odeur des pâtes au pesto, et son jeu est aussi smooth que la crème au mascarpone d’un tiramisu. L’Américano-Italien Paolo Banchero squatte le podium des mock drafts 2022 depuis sa dernière année de lycée. Normal, le gamin passé par Duke cette année est tout simplement monstrueux, et rendra heureuse n’importe quelle franchise qui a besoin d’un jeune intérieur talentueux.

# SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 19 ans, et il est scorpion. Donc selon son horoscope, il n’aura aucune envie d’être diplomate en famille aujourd’hui.

Position : Ailier-fort versatile.

Équipe : Duke Blue Devils, le dernier protégé de Coach K.

Taille : 208 centimètres

Poids : 113 kilos , beau bébé oui.

Envergure : 215 centimètres , ce qui est égal à un Rudy Gobert à un centimètre près.

Statistiques 2021-22 : 17 points à 47,8% au tir, 7,8 rebonds, 3,1 passes décisives et 1,1 interception en 32,4 minutes de jeu en moyenne sur la saison.

Comparaison : Chris Webber en plafond, Julius Randle en plancher ?

Prévision TrashTalk : 3ème place, très belle médaille de bronze.

_____

Paolo Napoleon James Banchero est né et a grandi à Seattle. Mais qui a bien pu donner un nom d’empereur ? Son père italien, qui a le même prénom que le plus célèbre des plombiers, Mario, et sa mère américaine, Rhonda Smith-Banchero, ancienne joueuse WNBA notamment passée par les Monarchs de Sacramento. Depuis la naissance, Paolo n’a cessé d’être un beau bébé : il faisait presque 1m de haut à 15 mois. Et au collège, il ne savait pas trop ce qu’il voulait faire comme sport alors il a décidé de cumuler de l’athlétisme, du foot comme papa et du basket comme maman. En cinquième, il fait déjà 1m96 de haut et l’année d’après, il est même classé parmi les 50 meilleurs élèves de quatrième des States au basket-ball et en football US. Pour ce qui est de ses années lycée, l’intérieur est le meilleur joueur de basket de son lycée d’O’Dea tout en étant le quarterback remplaçant de l’équipe de foot. Il décide au cours de son cursus de se consacrer uniquement à la balle orange et le quatrième meilleur prospect de la classe 2021 selon ESPN commence à recevoir des offres des plus grandes universités. Alors que la plupart des journalistes spécialisés dans le recrutement le voyaient rester à la maison et rejoindre le programme des Huskies de Washington, où sont passés Markelle Fultz et Matisse Thybulle récemment et où ses parents se sont même rencontrés, Paolo déjoue les pronostics. Il a finalement décidé de s’envoler pour la Caroline du Nord et de jouer pour les Blue Devils de Duke.

Pour sa saison de freshman, les yeux sont rivés sur lui et l’un des plus emblématiques programmes du basket universitaire masculin. Avec la retraite de Coach K à la fin de la saison et une équipe jeune et talentueuse pour sa dernière année de coaching, les Blue Devils sont vus dès la présaison comme un possible candidat au titre national. Le tout avec le potentiel premier pick de Draft dans leurs rangs, l’Italien Paolo Banchero. Cependant, un petit problème lui a causé du tort et l’a fait dégringoler des mock drafts sans n’avoir encore joué de match : le 14 novembre, le poste 4 est accusé de complicité de conduite en état d’ivresse après que son coéquipier à Duke, Michael Savarino, le petit-fils de Coach K qui plus est, est arrêté pour conduite en état d’ivresse. Cependant, cet incident est vite étouffé par l’université et la saison des Blue Devils est belle comme prévu. Duke finit champion de saison régulière de sa conférence, la ACC, Paolo est élu Freshman de l’année et membre de la First Team de ACC. Au niveau national, les médias le récompensent par une élection au sein de la All-American Third Team aux côtés du meilleur défenseur du pays Walker Kessler (Auburn), mais il ne sera malheureusement que finaliste dans la course au Karl Malone Award. En March Madness, le numéro 5 mène son équipe à son premier Final 4 depuis 7 ans, et sera élu Most Outstanding Player de la région Ouest. Duke voit son parcours se terminer en demi-finale après une défaite contre le rival North Carolina, mais avec ses 18,8 points de moyenne sur le tournoi, l’intérieur est récompensé par la NCAA avec une nomination au sein de la All-Tournament Team. L’intérieur a bien fait danser les défenses tout au long de la saison, voici donc Paolo Banchero sur une rumba accompagné de ses partenaires divers et variés.

Paolo Banchero’s spin move was nearly impossible for collegiate defenses to contain, especially when combined with his hang pull-up and overall off the dribble shooting touch. Full article on go-to-moves from the draft’s current top-10: https://t.co/DMNelLvUU8 pic.twitter.com/1rwfCfi56R — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) May 14, 2022

Pour ce qui est de l’aspect physique, même si son envergure est plus petite que ses concurrents, l’Italien se rattrape par son haut du corps plus que prêt pour la NBA. Et avec ses plus d’un mètre de détente, il peut remercier ses parents pour les gènes de sportif. Ensuite, vous venez de le voir en vidéo et on va clairement se répéter, mais cherchez la définition de smooth sur Internet et vous allez tomber sur sa photo. Son footwork est d’une beauté immaculée et fait rêver plus d’un intérieur qui rêve de se débarrasser de ses deux pieds gauches, on ne vise personne. Que ce soit pour attaquer le cercle au poste ou partir sur un fade-away, la majorité des tirs finissent en très belle filoche, notamment grâce à sa mécanique de tirs qui est très affutée pour un intérieur. Avec ses 3,1 passes en moyenne sur la saison, le Blue Devil sait mettre à profit son excellente vision de jeu. Que ce soit sur de la relation intérieur-intérieur avec Mark Williams qui monte tout massacrer au cercle, ou aussi pour ressortir sur ses coéquipiers qui enquillent du parking comme AJ Griffin. Enfin, il sait surtout s’en servir avec élégance en transition, après un rebond défensif de sa part. Pour le petit point stats, Paolo Banchero a réalisé douze double-doubles sur la saison régulière d’ACC, en voilà une machine à gober des rebonds.

I'm very interested to see how Paolo Banchero's playmaking and passing abilities are utilized by whatever NBA franchise selects him on draft night. He's a tremendous outlet passer and has good vision off the bounce. Could be such a dynamic offensive weapon at the next level. pic.twitter.com/Vbxl503Auc — Evan Wheeler (@Evzsz) June 8, 2022

Néanmoins, il reste quelques parts d’ombres dans le jeu de P5. Tout d’abord, il n’a pas encore complètement le statut de scoreur à trois niveaux. Avec beaucoup de situations à 3-points dues au nombres de systèmes de Coach K contenant des pick-and-pop cette saison, pas assez de tirs n’ont été convertis. On doit tout de même souligner une certaine amélioration en fin de saison sur la March Madness avec 53% de réussite depuis le parking sur le tournoi. En même temps, jouer sur le parquet du Chase Center ça doit avoir de bonnes vertus sur le tir à sept mètres. Si on reste sur l’aspect offensif, le premier pas de Paolo sur les départs en drive n’est pas assez rapide, il arrivait à tout de même prendre l’avantage en NCAA grâce à son physique, et pas sûr que ce sera aussi simple que cela au sein de la Ligue. Il peut finir au cercle avec le contact grâce à son haut du corps robuste, mais ses 72,9% de réussite aux lancers derrière sont encore un peu faibles. On lui demande pas de tirer à 90% comme Curry non plus, mais monter au-dessus des 75% ne lui ferait que du bien. De l’autre côté du terrain, Paolo handicape plus ses coéquipiers qu’il ne les aide en défense. Pour lui, devoir être actif de l’autre côté du terrain est presque un fardeau. Il défend quand il veut, surtout quand le ballon est détenu par son matchup, mais après loin du ballon, l’intérieur est bien plus laxiste. Est-ce dû à un manque de concentration ? D’énergie peut-être ? On rappelle que le gros bébé peut perdre près de 3 kilos de sueur par match, et qu’à cause de cela il doit boire une boisson oxygénée pour éviter les crampes. En présaison face à Gonzaga, cela lui avait joué des tours et il a même dû retourner au vestiaire pour se poser et se remettre les idées en place.

# ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Footwork

Vision de jeu

Tir intérieur et mid-range

Points faibles :

Défense

Tir à 3-points

Premier pas peu explosif

DANS LES MOCKS DRAFTS, CA DIT QUOI ?

ESPN annonce Paolo Banchero en 3ème position.

Bleacher Report annonce Paolo Banchero en 3ème position.

The Athletic annonce Paolo Banchero en 3ème position.

Draft Room annonce Paolo Banchero en 4ème position.

Tankathon annonce Paolo Banchero en 3ème position.

Ce sont donc les Rockets qui devraient récupérer le Blue Devil. Et potentiellement aux côtés de Christian Wood, on ne va pas se mentir, cette raquette texane fait bien rêver sur le papier vu sa complémentarité. L’Italien est-il la pièce manquante à la fusée pour qu’elle puisse décoller à nouveau ? Rendez-vous le jeudi 23 juin prochain pour la réponse, mais ce qui est sûr c’est que Paolo Banchero, lui, est prêt pour s’envoler en NBA.