Les tiebreakers pour la loterie de la Draft ont été décidés (par tirage au sort) dans la journée d’hier. Cette saison, beaucoup d’équipes ont fini avec le même nombre de wins, c’était donc une échéance attendue par bon nombre de General Managers. Alors, quelles équipes à égalité se font avoir si elles et leurs concurrents directs ne montent pas à la Draft ?

Le premier tiebreaker à décider, c’était celui entre Charlotte Hornets et Portland Trail Blazers. Les deux équipes étant à 21 victoires, et si aucune des deux ne monte ou ne chute à la Draft au moment de la loterie, ce sont les… Hornets qui auront le troisième pick et les Blazers qui se contenteront de la quatrième. Poissards ! Ces gros malins de l’Oregon avaient pourtant été plus clutchs dans les dernières heures de leur course au tanking. Pour des prunes !

NBA Draft tiebreaker results:

No. 3 pick: Charlotte Hornets

No. 4 pick: Portland Trailblazers

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2024

Ensuite ? Ces fieffés gredins de Kings et Warriors ont compilé le même nombre de victoires sans pour autant rejoindre les Playoffs. Si les deux équipes ne gagnent pas de places à la loterie, on aura donc les Kings qui sélectionneront en 13 tandis que les Warriors devront se contenter du pick 14, dont ils ne verront pas la couleur, car s’ils ne montent pas en grade à la Draft, leur pick revient aux Blazers. On le rappelle, la franchise de l’Oregon est remplie de poisseux, mettez toutes vos billes sur les Warriors qui montent à la Draft.

NBA Draft tiebreaker results:

No. 13 pick: Sacramento Kings

No. 14 pick: Golden State Warriors (pick will be conveyed to Portland unless it falls 1-4 after the draft lottery)

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2024

Il restait ensuite à déterminer l’ordre des picks 16, 17, 18 et 19, les quatre équipes concernées s’étant toutes retrouvées à égalité avec 47 victoires. Le seizième pick reviendra finalement aux Sixers, le dix-septième aux Lakers (mais pourrait bien finir entre les mains des Pelicans), le dix-huitième est pour le Magic et le dix-neuvième revient aux Pacers.

NBA Draft tiebreaker results:

No. 16 pick: Philadelphia 76ers

No. 17 pick: Los Angeles Lakers (may be conveyed to New Orleans at New Orleans’ discretion [by June 1])

No. 18 pick: Orlando Magic

No. 19 pick: Indiana Pacers (pick will be conveyed to Toronto)

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2024

A la vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième position de cette Draft, on a trois équipes à égalité à 49 wins. Le pick 21 sera pour les Bucks (donc pour les Pelicans auquel ce choix revient de droit), le pick 22 revient aux Suns et le pick 23, aux Pelicans (qui devront laisser ce choix aux… Bucks).

NBA Draft tiebreaker results:

No. 21 pick: Milwaukee Bucks (pick will be conveyed to New Orleans)

No. 22 pick: Phoenix Suns

No. 23 pick: New Orleans Pelicans (pick will be conveyed to Milwaukee)

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2024

Pour conclure, Nuggets et Thunder qui étaient à égalité ont été départagés pour deux des derniers picks de la Draft. Le vingt-huitième pick finira dans les mains des Nuggets, le vingt-neuvième sera pour le Thunder (avant d’être transmis à Utah qui a les droits dessus). C’est toujours bon à savoir, même si à ce point de la Draft, les GM ont en général le choix entre sélectionner Jules Bernard ou DJ Carton.

NBA Draft tiebreaker results:

No. 28 pick: Denver Nuggets

No. 29 pick: Oklahoma City Thunder (pick will be conveyed to Utah)

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 22, 2024

Voilà pour ces bons vieux tiebreakers de la Draft 2024. Des micro changements de position à la Draft qui ne payent pas de mine, mais qui se révèlent souvent d’une importance capitale au moment de la grande sélection venue. Alors, qui c’est qui va drafter un steal avec le pick qui était prévu pour le copain ?

Source texte : ESPN