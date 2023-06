Noah Clowney et Dariq Whitehead draftés en 21 et 22 par les Nets !

Les Nets disposaient de deux choix consécutifs dans cette Draft NBA 2023. Le choix 21 leur appartenant, et le choix 22 en provenance de Phoenix dans le cadre du trade de Kevin Durant. Avec ces back-to-back picks, les Nets ont choisi Noah Clowney et Dariq Whitehead.

Pas de Rayan Rupert à Brooklyn donc. Avec le premier de leurs deux choix consécutifs, c’est donc un pivot défensif qui fera office de tour de contrôle dans la raquette de Bed-Stuy en provenance d’Alabama après une seule saison NCAA. Avec le deuxième choix via les Suns, c’est Dariq Whitehead, extérieur au talent certain mais au carnet de santé déjà bien rempli à 19 piges. Un joueur assez fiable et un pari donc pour les Nets.

Pour Noah Clowney, c’est probablement en relais de Nic Claxton qu’il prendra ses minutes qui seront vraisemblablement limitées dans un premier temps, afin d’apprendre la dureté de la NBA de façon pas trop… dure ? Quoi qu’il en soit, le potentiel défensif du pivot a séduit à BKN et il devrait bien avoir sa chance. Son potentiel offensif est également certain, avec 28% à 3 points, il n’est pas un grand shooteur mais peut s’améliorer dans l’exercice pour devenir une menace tout à fait crédible. Evidememnt, Clowney est encore un peu brut, et il lui faudra du temps pour se développer, mais du temps, les Nets en ont, et il apprendra le métier en étant bien entouré.

Concernant Dariq Whitehead, il devrait également jaillir du banc à Brooklyn, mais ça, c’est si son physique décide de le laisser en paix, car le minot débarque dans la ligue avec déjà deux opérations du pied à son “palmarès”. Son dossier médical a refroidi pas mal de franchises, mais les Nets ont décidé de sélectionner ce joueur au profil two-way capable d’apporter de chaque côté du parquet. Il tire de loin, peut finir au cercle et défend bien, mais il va également devoir prouver qu’il peut retrouver l’intégralité de ses capacités, aperçues notamment au lycée et avant sa première fracture du pied. Le chemin est long pour lui, mais dans un bon environnement, avec un retour progressif à la compétition sans se précipiter, nul doute qu’il peut faire partie des steals de cette Draft.