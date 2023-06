Gradey Dick drafté en 13 par les Raptors !

Gradey Dick… un nom graveleux, un costume des plus mauvais goûts, le tout en numéro 13 de la Draft 2023 avec une sélection par les Raptors. Une idylle au sirop d’érable qui n’avait pas été envisagée par les experts américains mais qui arrivera bien la saison prochaine. Retour sur le profil de l’arrière et ce qu’il pourra apporter à Toronto !

Le profil complet de Gradey Dick

Après Bilal Coulibaly pické en 7ème position, on a tout de suite su que cette Draft 2023 allait être forte en rebondissements. Cette fois-ci, la nouvelle surprise s’appelle Gradey Dick, joueur attendu aux portes du Top 10 mais qui descendra un peu plus bas pour arriver dans la poche des Raptors. La soirée n’a plus trop de sens, mais l’arrière de Kansas a été l’une des plus grandes sensations de cette cuvée. De quoi en faire un truc sympa après quelques saisons dans la franchise NBA canadienne ?

this moment>>>

we couldn’t be more proud of you, @gradey_dick 🫶#KUbball x #NBADraft pic.twitter.com/i1fvSTSrxC

— Kansas Men’s Basketball (@KUHoops) June 23, 2023

Avec sa tête de gendre idéal mais avec un nom à censurer dans tous les sons de rap US, Gradey est l’un, voire le meilleur sniper à 3-points de la cuvée. Le joueur le plus détesté de toutes les facs adverses a tourné à 40,3% de loin cette année. Sa lecture de jeu et son QI basket sont aussi d’une qualité exceptionnelle, GD est un vrai bijou à garder au chaud pour son nouveau coach : sur le terrain, il aidera à rendre meilleurs ses partenaires de jeu. À noter aussi que Dick est un diamant brut encore à polir, surtout en salle de muscu car son physique est encore à étoffer pour encaisser les chocs de la NBA.

Avec le départ annoncé de Fred VanVleet mais l’activation de la player option par Gary Trent Jr., l’effectif des Raptors pourrait encore être remanié davantage pour lancer une vraie reconstruction complète avec GTJ en fer de lance principal. Gradey Dick pourrait être donc une nouvelle arme à développer lors des prochaines saisons aux côtés de l’ancien de Duke. Certains experts le voient déjà être utilisé comme backup de Scottie Barnes, laissant le champ libre pour O.G. Annuoby sur la ligne arrière. Il reste encore du travail à effectuer en Summer League et au training camp pour connaître définitivement le poste de jeu NBA de Dick, en 2 ou 3.

Les Raptors ont vu quelque chose dans l’œil de leur nouveau rookie, quelque chose que tout le monde n’a pas vu ? Peut-être une étincelle qui a montré toute sa motivation à se développer au Canada et à devenir la meilleure version de lui-même. Cette étincelle, on peut la retrouver de nombreuses fois sur son costard, ce qui en fait même mal aux yeux. Mais ce qui est beau, c’est que la casquette est assortie à la veste. Comme un symbole.