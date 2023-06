Cason Wallace drafté en 10 par Dallas, mais immédiatement envoyé au Thunder !

Le pick 10 de la Draft 2023, c’est Cason Wallace. Appelé par les Mavs certes, mais envoyé au Thunder pour y débuter sa carrière entouré d’autres paires de jeunes jambes. Les deux franchises de l’Ouest ont échangé leurs picks 10 et 12, et OKC en a profité pour faire son entrée dans le Top 10 et y choisir Wallace, en provenance de Kentucky.

Sur le papier, l’arrivée de Wallace au Thunder ressemble au feat parfait pour la franchise de Sam Presti. Derrière Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, il y avait une place à prendre en tant que back-up sur les lignes arrières. Gros défenseur et NBA ready, Cason a tout du rookie capable de prendre sa place dans une rotation dès ses premiers mois chez les grands. Ça tombe bien, les joueurs de Mark Daigneault viseront sûrement un strapontin synonyme de qualification directe pour la postseason 2023-24.

Meneur au profil de role player idéal, Cason Wallace sort d’une saison à plus de 10 points et 4 passes de moyenne chez les Wildcats. Une production similaire en sortie de banc et la franchise du Tonnerre aura réalisé le coup parfait en vue de passer un step la saison prochaine. On l’a dit, la grosse qualité du garçon, c’est sa défense. Mais il a déjà montré une vraie habilité au playmaking. Cason peut créer ses shoots, en particulier son floater, tout comme faire jouer ses coéquipiers en leur distribuant légion de caviars. On n’est pas sur du meneur élite, mais mais plutôt sur un poste 1 qui fait tout bien… sans trop en faire.

Côté points faibles, on peut noter un manque d’agressivité offensive et d’explosivité. Typiquement des points sur lesquels il pourra beaucoup apprendre de Shai. Le projet OKC, lequel prend son temps sans pour autant manquer d’ambition, semble parfait pour s’y développer en tant que prospect. Si la franchise de l’Oklahoma a trade up pour récupérer le bonhomme, on a aucun doute quand à la confiance qui lui sera donnée, et il peut être sûr qu’il aura les outils pour s’imposer dans la Grande Ligue.

Statistiques 2022-23 de Cason Wallace : 11,7 points, 3,7 rebonds, 4,3 passes décisives et 2 interceptions par match en moyenne (32,1 minutes sur 32 matchs joués)

Pour Cason, l’aventure NBA commencera donc avec l’Oklahoma City Thunder, sûrement derrière SGA et Giddey sur le backcourt. Rien de déshonorant pour un rookie, et surtout deux jeunes modèles desquels il pourra s’inspirer afin de casser la baraque.