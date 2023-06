Jett Howard drafté en 11 par le Magic !

Après avoir sélectionné Anthony Black avec son sixième choix, le Magic a également pu choisir en 11ème position grâce au choix convoyé par les Bulls dans le cadre du trade qui leur a fait parvenir Nikola Vucevic. C’est Jett Howard qui a été appelé par Adam Silver à ce moment pour rejoindre Disney World.

Fils de Juwan Howard, qui l’a également coaché cette saison en NCAA, Jett est un pur produit de Michigan, comme son padre. Mais son style de jeu est bien différent de celui du patriarche. Juwan était un intérieur autoritaire et puissant, Jett sera un arrière shooteur de loin. Le joueur a bien remonté dans les dernières mocks, il a même été invité dans la Green Room, mais il était attendu légèrement plus bas. Le Magic a clairement drafté au fit sur ce 11ème choix, l’équipe manque de menaces extérieures et Jett Howard est parfaitement en mesure de combler ces lacunes et de contribuer dès ses premières minutes, que ce soit dans le 5 majeur ou en sortie de banc.

Jett Howard a tourné à 14,2 points, 2,8 rebonds et 2 passes décisives par match avec les Wolverines sous la houlette du daron. Mais ce sont les pourcentages qu’il faut également regarder : 41,4% au global, et 36,8% de loin avec plus de 7 tentatives du parking par match. Sur de tels volumes, cette réussite est très encourageante et le joueur pourrait bien (et devrait bien) développer d’autres aspects de son jeu pour devenir plus qu’une menace longue distance qui se planque dans le corner. Il sait manier la balle, peut shooter après le dribble et même défendre lorsque l’envie lui prend.

Toutefois, difficile de croire que le Magic en restera là au niveau de son effectif, car son profil semble se rapprocher de celui de Cole Anthony, qui est certes plus petit, mais plus polyvalent. Cela devrait encore bouger à Orlando dans les jours à venir. En tout cas, l’insertion de Jett Howard devrait se faire sans encombres dans cette NBA qui se veut toujours plus offensive, mais il va aussi devoir faire attention à ne pas devenir un poids pour son équipe en défense où il peut manquer d’envie malgré des capacités certaines. Quoi qu’il en soit, dans une équipe d’Orlando en manque de solutions offensives et de menaces extérieures, l’arrivée de Jett Howard pourrait bien répondre à un réel besoin chez Mickey.