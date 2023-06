Taylor Hendricks drafté en 9 par le Jazz !

Le Jazz continue sa route de la reconstruction après une saison 2022-23 surprenante mais prometteuse. La nouvelle addition à cet effectif ficelé que représente ne pourra qu’être bénéfique à la franchise de Salt Lake City. Un vrai gars au physique prêt pour la NBA et à s’adapter à son équipe grâce à sa polyvalence.

Le profil de Taylor Hendricks

Après les schmilblicks des Pacers et des Wizards, on se retrouve sur le pick du Jazz qui respecte lui la logique attendue. Les joueurs présents sur le poste 4 du roster du Jazz commencent à se faire vieux. Les Kelly Olynyk et Rudy Gay ne sont plus la priorité, Taylor Hendricks est désormais à la mode sur le poste d’ailier-fort. Aux côtés de Lauri Markkanen et de Walker Kessler, sa polyvalence sur le terrain sera essentielle pour aider cette team du Jazz à passer un cap et à atteindre le play-in tournament dès l’année prochaine.

With the 9th pick of the NBA Draft, the @utahjazz

select Taylor Hendricks!

2023 #NBADraft presented by State Farm LIVE on ABC & ESPN! pic.twitter.com/kvXSRYjEQl

— NBA (@NBA) June 23, 2023

Pour revenir sur le profil du garçon rapidement, il sort de la fac de UCF où est passé Tacko Fall récemment. À l’université, il a pu se développer librement en ayant toutes les responsabilités. Grâce à cela, il s’est amélioré dans de nombreux aspects du jeu. Taylor Hendricks est aujourd’hui l’ailier-fort le plus polyvalent de cette cuvée, lui qui est devenu un vrai stretch 4 moderne. Sa polyvalence a impressionné toutes les franchises chez qui il a fait un workout, car il peut monter au cercle aussi vite qu’il peut dégainer de loin. Il reste encore du travail en défense mais il sera efficace dès ses premiers matchs en NBA. TH est déjà très aimé des fans de la Ligue pour son attitude souriante hors du terrain mais aussi sa mentalité de tueur face à ses adversaires.

Dans un effectif bien encadré et une franchise gérée comme l’est le Jazz, il est n’est pas certain que le rôle de Hendricks soit celui d’un titulaire. Lauri sait s’écarter aussi, Kessler est connu pour sa qualité sous le cercle… il est donc possible que Hendricks ne rejoigne pas le cinq de départ dès le début de la saison. Une période d’adaptation en sortie de banc est à prévoir, vu que le garçon n’est pas particulièrement connu pour sa lecture du jeu et son playmaking. Mais une chose est sûre : s’il a été choisi en 9ème position, c’est parce qu’on sait déjà ce qu’on va en faire à Salt Lake City.