Exceptionnel depuis le début des Playoffs NBA, Anthony Edwards voit de plus en plus son nom être associé avec les plus grands arrières de l’histoire. Et notamment le plus grand : Michael Jordan. Une comparaison qui prend de plus en plus d’ampleur… au grand dam d’Ant-Man.

Anthony Edwards ne peut pas empêcher l’inévitable. Surtout s’il continue sa formidable ascension.

Après une saison régulière où il est officiellement entré dans le clan des superstars, Ant-Man profite aujourd’hui de la grande scène des Playoffs pour rayonner de mille feux, terrorisant ses adversaires les uns après les autres. On rappelle qu’il reste sur deux matchs à 40 pions dont un sur le parquet du champion en titre. Le tout à seulement… 22 piges.

Malgré tout, aussi extraverti et ambitieux soit-il, Edwards refuse pour l’instant d’être considéré comme le visage de la NBA. Il refuse aussi d’être comparé au plus grand de tous : Michael Jordan.

“Je veux que ça s’arrête (les comparaisons avec Jordan). Il est le GOAT. Je ne peux pas être comparé à lui.” – Anthony Edwards, via FOX Sports

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

On a tous vu ces montages Twitter qui soulignent la ressemblance purement physique entre Edwards et MJ. Récemment, de plus en plus de vidéos mettent également côte à côte le jeu d’Ant-Man avec celui de Jordan. Qu’Edwards le veuille ou non, la ressemblance est frappante. Vous ajoutez à ça une volonté similaire de détruire tout le monde chez les deux joueurs, et vous obtenez presque une copie conforme. Même Jojo himself voit des similitudes !

“Il ressemble à Jordan. Il se déplace comme Jordan. Il a la grande gueule comme Jordan. Il a changé une franchise de dimension comme Jordan. Il insuffle son éthique à ses coéquipiers comme Jordan. Il est un “must-see TV” comme Jordan. De plus en plus, il laisse ses adversaires dans son sillage comme Jordan. Il contrôle les fins de match comme Jordan.” – Marcus Thompson II, The Athletic

Anthony Edwards is just Michael Jordan with a 4K highlight reel pic.twitter.com/KSoU5nlkAN

— Tony Clements (@TonyCMKE) May 5, 2024

La grande différence entre Anthony Edwards et Michael Jordan réside évidemment dans les accomplissements des deux joueurs. MJ a tout raflé sur son passage dans les années 1990, Ant-Man n’a que 22 ans et a comme mission d’emmener une franchise longtemps moribonde vers des sommets encore jamais atteints. Autant dire que la route est longue et sinueuse, et Edwards le sait très bien.

Pour beaucoup de jeunots de son âge, être comparé au grand Jordan pourrait être considéré comme l’honneur ultime… et une raison suffisante pour prendre la grosse tête. Mais Anthony Edwards a la tête bien sur les épaules. Il n’a peur de personne mais respecte ceux qui sont arrivés au top avant lui. Il marche sur les traces des plus grands mais refuse les comparaisons trop flatteuses. Il veut s’inspirer des légendes mais surtout écrire sa propre histoire.

Ant-Man, c’est tout ça.

Un arrière qui est de la même lignée que Michael Jordan et Kobe Bryant, mais qui dans 10 ou 15 ans voudra être considéré comme le premier Anthony Edwards. Celui qui aura – peut-être – dominé la NBA en offrant un ou plusieurs titres à une franchise qui n’avait jamais rien gagné avant son arrivée. Comme un certain… Jordan. Oups, désolé.

__________

Source texte : FOX Sports

Is it real? You damn right! This MJ comparison ain’t a punchline, fly by night, none of that…

The next on that that throne is none other than Anthony Edwards aka AntMan! #BelieveThat pic.twitter.com/VEX34EP64C

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 3, 2024