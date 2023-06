Jarace Walker drafté en 8 par les Wizards, mais immédiatement envoyé aux Pacers ! 

« With the eighth pick in the two thousand twenty-three NBA Draft, the Washington Wizards select… Jarace Walker ! ». Oui oui, ce sont bien les Wizards qui ont sélectionné Jarace Walker, mais un transfert a immédiatement eu lieu avec les Pacers. L’ancien ailier des Houston Cougars débarque donc dans les champs de l’Indiana !

Après un paquet de surprises au début de cette Draft 2023, on arrive au 7e pick des Pacers… qui sélectionnent Bilal Coulibaly. Mais zou, transfert immédiat avec Washington qui sélectionne Jarace Walker en 8e position. Du coup, la casquette des Wizards va rapidement tombée pour une autre, un peu plus jaune. Les Pacers étaient attendus avec ce haut choix de draft, et les Pacers ont logiquement pris de la barbaque pour bomber le torse à l’intérieur. En hésitation avec Taylor Hendricks dans les différentes mocks draft, Indiana a finalement préféré le buffle au sniper.

Bienvenue dans l’Indiana monsieur Walker, vous connaissez Tyrese Haliburton ? Impossible de ne pas se projeter sur ce futur jeu à deux. Avec ses épaules de déménageurs, Jarace va pouvoir poser des écrans de frigoriste à Tyrese pour qu’il puisse tranquillement distiller des caviars aux quatre coins du terrain. Et lorsqu’on pense aux futurs pick-and-roll entre les deux, il y a de quoi faire flipper quelques défenses. D’autant plus que Walker est aussi capable d’assurer à la passe, histoire de prolonger les décalages provoqués par le prince Hali. Bref, un potentiel sportif qu’on aura l’occasion de développer à tête reposée.

En tout cas, les Pacers ont fait le taff en s’assurant de drafter le joueur le plus talentueux possible, qui en plus fit parfaitement avec leurs besoins. Jarace Walker fera un très bon pilote de tracteur en faisant son chantier habituel en défense. Rick Carliste risque de bien se marrer avec son nouveau bulldozer de 2,03m. Ah vous trouvez ça petit ? Attendez de connaitre son envergure de… 220 centimètres. Le genre de gars qui se gratte le genou sans se baisser.

Nouvelle histoire passionnante à suivre dans cette Draft 2023 : Jarace Walker et les Pacers, c’est un grand oui ! Le jeune Texan à tout pour réussir en NBA en tombant dans l’une des meilleures équipes pour maximiser son développement. Tyrese Haliburton risque de le gaver de ballon… Largement suffisant pour sacrifier son sommeil au profit des Pacers 2023-24.