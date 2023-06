Une Draft NBA a toujours son lot de surprise (coucou Brandon Miller), qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Parfois un top pick de draft se retrouve dans le bas de tableau (coucou Cam Whitmore), et parfois un petit jeune fait une percée inverse dans le haut du classement (coucou Anthony Black).

Mais une Draft NBA possède également ses belles histoires, et pour cette édition 2023, Keyontae Johnson reste certainement la n°1. Retour sur le parcours bouleversant d’un jeune joueur qui force le respect.

Le 12 décembre 2020, un drame survient brutalement sur un parquet universitaire. Keyontae Johnson fait un arrêt cardiaque en plein match de basket. Alors que le jeune ailier est en plein cursus universitaire pour Florida, on apprend qu’il souffre d’une myocardite aiguë. En gros, c’est une inflammation du muscle cardiaque due à une entrainement trop intensif. Après 3 jours de coma, Keyontae reprend ses esprits tout en s’éloignant logiquement de la balle orange… Mais 27 mois plus tard, le jeune joueur de basket qu’il est décide de prendre sa revanche sur le parquet en rejoignant le programme universitaire de Kansas State ! Un rêve qu’il peut reprendre, là où il l’avait laissé. Absent depuis plus de deux ans, Keyontae Johnson est pleinement conscient de son parcours lorsqu’il signe à Kansas State, en comptant bien profiter de chaque moment :

” Je n’ai jamais eu la chance d’être ici, alors j’essaie de profiter de la vie, de l’instant présent “

Le jeune ailier possède un potentiel réel de jouer en NBA, mais ses problèmes cardiaques font logiquement chuter sa cote à la Draft, sans certitudes d’être sélectionné. Mais alors que l’on avance dans le second tour, Keyontae est appelé par Mark Tatum à la 50è position. Oklahoma City lui donne sa chance pour entrer dans la Grande Ligue !

Keyontae Johnson has just been drafted to the Thunder ⛈

What a journey 👏 pic.twitter.com/AxlwaJhdzP

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2023

N’étant pas non plus l’un des prospects les plus scoutés de cette Draft, Keyontae Johnson possède tout de même de sérieuses qualités de basketteur, comme sa maturité certaine par rapport à d’autres rookies. Âgé de 23 ans – à cause de sa coupure de la balle orange – il aura un avantage certain à performer face à des joueurs moins expérimenté que lui. Avec son physique imposant et ses capacités de finitions, Keyontae a de quoi impacter un match de basket avec son arsenal. La case G League semble toutefois obligatoire pour un joueur avec un tel profil, à lui maintenant de prouver qu’il mérite sa place dans la cour des grands.

Source : New York Post