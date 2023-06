Lonzo Ball ne devrait pas jouer la saison prochaine…

Reverra-t-on un jour Lonzo Ball sur un parquet NBA ? Rien n’est moins sûr, le meneur des Bulls étant toujours plombé par de gros soucis au genou gauche. Le président des Bulls Arturas Karnisovas l’a d’ores et déjà annoncé : Ball ne devrait pas jouer en 2023-24.

Malheureusement, les choses ne s’arrangent pas pour Lonzo Ball.

Fin mai, on avait déjà eu une update inquiétante concernant l’avenir de Zo en NBA. Un mois plus tard, la tendance se confirme avec une deuxième saison blanche consécutive qui se profile si l’on en croit les propos de Karnisovas (via ESPN).

“On ne s’attend pas à ce qu’il revienne la saison prochaine. Il continue sa rééducation. S’il revient, c’est super. Mais on va se préparer durant l’intersaison en se disant qu’il ne reviendra pas.”

Les mots sont d’une tristesse absolue, surtout lorsqu’on se souvient des belles performances de Ball durant la première partie de saison 2021-22, où il avait apporté défense, playmaking et shooting à une équipe de Chicago séduisante. Et puis il y a eu cette déchirure au ménisque du genou gauche, suivie de grosses complications avec pas moins de trois opérations au compteur. La dernière, datant du mois de mars et consistant en une greffe de cartilage, avait nourri quelques espoirs mais ces derniers ne pèsent pas bien lourd aujourd’hui.

Wahhhh… oh la violence. Lonzo Ball c’est un cauchemar… https://t.co/4FJBaDmKqs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023

Avec l’absence de Lonzo Ball la saison prochaine, il sera intéressant de voir ce que feront les Bulls avec Coby White et Ayo Dosunmu, qui devraient être agents libres restrictifs durant l’été. On peut également imaginer Chicago en train de tester le marché de la Free Agency ou des transferts pour trouver un poste 1 solide qui apporte peu ou prou la polyvalence d’un Lonzo. Ce ne sera clairement pas facile à trouver, mais Arturas Karnisovas va devoir se montrer imaginatif s’il veut sortir les Bulls du ventre mou de la Conférence Est…

Source texte : ESPN