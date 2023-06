Vous vous souvenez de Markquis Nowell, le meneur de Kansas State qui a enflammé la March Madness il y a trois mois ? En ce jour de Draft, on a eu des nouvelles du garçon, qui est sur le point de s’envoler vers le Canada.

Celui qui est surnommé “Mr. New York City” va amener ses talents du côté de Toronto.

D’après Shams Charania de The Athletic, Nowell et les Raptors ont effectivement trouvé un accord sur un contrat two-way (qui permet d’alterner entre la G League et la NBA), Markquis n’ayant pas été sélectionné au cours de la Draft de jeudi soir.

Undrafted guard Markquis Nowell – who set an NCAA tournament record for assists (19) on Kansas State's Elite 8 run – has agreed to a two-way NBA contract with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthletic @Stadium.

“Mais pourquoi Markquis Nowell n’a pas été drafté s’il était si fort à la March Madness ?” Voilà la question que vous vous posez peut-être aujourd’hui. Elle est légitime sachant que le bonhomme a guidé Kansas State jusqu’au stade de l’Elite Eight en enchaînant les perfs XXL et en distribuant caviar sur caviar (dont 19 dans un seul match, record de la March Madness) grâce à une intelligence de jeu bien au-dessus de la moyenne. Mais son âge déjà élevé pour un prospect (23 ans), sa petite taille (1m73 pour 73 kilos tout mouillé) et donc ses limites défensives ont logiquement joué contre lui jeudi soir.

Cette déception a heureusement été compensée par cette opportunité à Toronto, opportunité qui pourrait peut-être déboucher sur un rôle chez les Raptors si Nowell confirme son talent au niveau supérieur, et si un certain Fred VanVleet venait à partir à la Free Agency…

