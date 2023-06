Toumani Camara drafté en 52 par les Suns : la Belgique et la NBA, l’heure des retrouvailles ?

Près de treize ans après les derniers pas de Didier Mbenga en NBA, la Belgique peut rêver d’un second représentant du plat pays en NBA. Son nom ? Toumani Camara. L’ailier des Dayton Flowers, en NCAA, a été sélectionné par les Suns en 52e position. Il n’est pas assuré de signer un contrat, mais aura l’opportunité de défendre son niveau de jeu face à la franchise.

L’histoire de la relation entre la Belgique et la NBA est récente, et surtout très courte. Pourtant, elle est particulièrement belle. Le Plat-Pays, ce n’est pas franchement la nation qui nous vient à l’esprit quand on pense au basket. Un peu plus quand on pense au football, mais c’est associé au souvenir délicieux d’un tête croisée de Samuel Umtiti… mais ce n’est pas le sujet. Saviez-vous qu’un joueur Belge a été double champion NBA ? Son nom : Didier Mbenga. Le seul Belge ayant foulé un parquet de NBA. Avec réussite : sous les ordres de Kobe Bryant et Pau Gasol, il a réalisé le back to back des Lakers en 2009 et 2010.

Seulement, depuis… plus rien. Jusqu’à ce 23 juin 2023. Avec le 52e choix, les Suns ont choisi de faire confiance à Toumani Camara, ailier de NCAA ayant grandi à Bruxelles. Parti travailler son basket du côté de la NCAA à Dayton, il a proposé près de 13,5 points de moyenne cette saison en universitaire. Dans une franchise qui n’a que 4 joueurs actuellement certains d’être sous contrat en octobre prochain, Toumani Camara peut avoir sa carte à jouer dans la fin de rotation. Un rôle discret, au mieux, pour commencer… avant de potentiellement montrer des choses intéressantes sur le plan du basket de gratter quelques opportunités sur le terrain ? C’est tout le bien qu’on lui souhaite. En tentant d’emmener, avec lui, toute une flopée de fans Belges dans son sillage.

