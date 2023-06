Comme prévu, la Draft NBA 2023 a eu un fort accent français, avec bien évidemment la sélection de Victor Wembanyama en premier choix mais aussi celle de trois autres Frenchies : Bilal Coulibaly, Rayan Rupert et Sidy Cissoko. Par ici le récap complet de cette soirée inoubliable.

Victor Wembanyama – pick #1 (San Antonio Spurs)

Un peu après 2h du matin, Victor Wembanyama est devenu – comme attendu – le premier Français de l’histoire à être sélectionné en première position de la Draft NBA. Aucune surprise, mais un “gros gros accomplissement” pour reprendre les mots de Wemby lui-même. Un moment tout simplement inoubliable.

L’article complet, c’est juste ici.

Bilal Coulibaly – pick #7 (Indiana Pacers, transféré directement aux Washington Wizards)

Non seulement Victor Wembanyama est parti en 1, mais en plus son pote Bilal Coulibaly a été drafté plus haut que prévu ! Même si certains le voyaient dans le Top 10, on ne pensait pas que le coéquipier de Wemby allait partir dès le choix numéro 7. Et pourtant, les Pacers l’ont sélectionné, pour le transférer à Washington dans la foulée contre le pick #8. Chez les Wizards, Coulibaly va arriver dans une franchise en totale reconstruction, ce qui pourrait lui offrir de belles opportunités dès sa saison rookie.

L’article complet, c’est juste ici.

Rayan Rupert – pick #43 (Portland Trail Blazers)

Il a attendu, encore et encore. Projeté en fin de premier tour dans les mock drafts, Rayan Rupert n’a pas été sélectionné dans le Top 30, et a même dû attendre le milieu du second tour avant d’entendre son nom être appelé. Mais au final, le plus important, c’est d’avoir été sélectionné, et ce sont les Blazers qui ont fini par miser sur le Frenchie. Plutôt un bon spot pour Rayan, qui évolue à un poste – ailier – où Portland manque de profondeur.

L’article complet, c’est juste ici.

Sidy Cissoko – pick #44 (San Antonio Spurs)

Juste après Rayan Rupert, c’est Sidy Cissoko qui est sorti ! Et devinez dans quelle franchise il va poser ses valises ? Les San Antonio Spurs, avec Victor Wembanyama ! Une nouvelle French Connection donc dans ce coin-là du Texas, et on a hâte de voir si Sidy va réussir à se faire une petite place au pays de Wemby après son passage en G League cette saison.

L’article complet, c’est juste ici.

Une pensée aussi pour Nadir Hifi qui n’a malheureusement pas été sélectionné en fin de deuxième tour, et qui va donc se venger sur toutes les défenses de BetClic ELITE la saison prochaine avec le Paris Basket.