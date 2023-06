C’est officiel : Rayan Rupert est le troisième drafté Français de cette Draft 2023 ! L’arrière des Breakers de Nouvelle-Zélande file à Portland bien loin des prédictions que lui faisaient les mock drafts. Annoncé dans le top 25, il finit 43e… Une déception mais rien n’est perdu, car Portland peut décider de lui signer un contrat garanti.

On a attendu. Puis attendu. Et encore attendu. Dans le top 20 ? Ce serait magnifique. Top 25 ? Mérité. Top 30 ? Allez, un pick au fit, mais faut pas traîner. Top 35 ? C’est quoi ce foutoir. Top 40 ? Eh, ils l’ont oublié… et enfin. Le 43e choix des Blazers. Une bénédiction à l’heure où l’on commençait à se dire que la soirée serait particulièrement triste. Qu’est-ce qui a provoqué une telle chute ? Pas tellement d’idée ici, mais bien heureux sont les dirigeants de Portland, une franchise qui saura apprécier plusieurs choses du profil de notre arrière tricolore.

Welcome to Portland, Rayan 🌹#NBADraft | #RipCity pic.twitter.com/HEriwRWD81

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 23, 2023

En premier ? Son passif. Une année en Nouvelle-Zélande, et la jurisprudence LaMelo Ball. Depuis le choix à succès des Hornets en 2020, la National Basketball League Australienne est vue comme un sérieux championnat capable de fournir de jeunes joueurs prêts pour relever le défi de la NBA. Le programme pour les pépites souhaitant rejoindre les États-Unis est très poussé, et forme au mieux ses pensionnaires.

En second ? La polyvalence de Rayan. Arrière très long, il peut driver, déclencher à mi-distance et envoyer de la praline depuis le large, le tout avec une gestuelle très académique qui devra quand même être adaptée à la vitesse de la Grande Ligue pour être véritablement efficace. Défensivement, sa lecture de jeu à l’européenne est un atout indéniable à l’heure d’aller contester les passes. Son envergure – 2m21 – sera également un petit bonheur pour son coach, et un potentiel poison pour les attaquants adverses, qui devront forcer les gestes pour sortir de son marquage.

RAYAN RUPERT À PORTLAND !! https://t.co/xWkasGLhbb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023

Rayan Rupert va certainement se retrouver dans la bagarre avec Scoot Henderson et Damian Lillard pour du temps de jeu (non on déconne)… mais ici, voyez-vous, on considère pleinement son talent comme étant celui d’un top 20. Donc, s’il bosse et qu’il est déterminé, il peut avoir des minutes bien méritées. Pour cela, il faudra bien sûr passer par la signature d’un contrat NBA, qu’il s’agisse d’un two-way contract ou d’un contrat garanti. Le fait que sa position initiale dans les prédictions ait été si haute joue en sa faveur : un tel niveau sur le papier, c’est dans l’effectif. À plein temps. En tout cas, c’est tout ce qu’on lui souhaite.