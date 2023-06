Avec leur choix numéro 3, les Blazers étaient l’une des équipes les plus intrigantes de la Draft NBA 2023. Vont-ils sélectionner un prospect hyper prometteur comme Scoot Henderson ? Ou alors transférer le pick dans un blockbuster deal pour amener un All-Star aux côtés de Damian Lillard ? Comme indiqué par les dernières tendances, Portland a finalement décidé de choisir Henderson, de quoi s’interroger peut-être plus que jamais sur l’avenir de Dame.

Est-ce que l’été 2023 sera celui où Damian Lillard demandera finalement son transfert de Portland ? On n’y est pas encore, mais on se rapproche.

En sélectionnant Scoot Henderson avec leur troisième choix cette nuit, les Blazers ont clairement misé sur la jeunesse et l’avenir. Sauf que pour Lillard, c’est le présent qui compte. Reconstruire ? Très peu pour lui à ce stade de sa carrière. Il a dit publiquement qu’il voulait une équipe compétitive avec des vétérans confirmés pour jouer les premiers rôles. Ce n’est pas le chemin emprunté par sa franchise de toujours, qui n’a pas réussi à trouver une contrepartie suffisamment alléchante pour lâcher un prospect aussi prometteur que Scoot Henderson dans un échange.

Jusqu’à cette nuit, Damian Lillard avait assuré qu’il voulait continuer l’aventure aux Blazers. Jusqu’ici, Portland a affirmé sa volonté de garder Dame à tel point que les équipes intéressés par un transfert ont été shut down immédiatement. Mais l’équation vient peut-être de changer.

Il sera très intéressant de voir comment la situation va évoluer dans l’Oregon lors des jours à venir, et notamment au début de la Free Agency (à partir du 30 juin). D’après Shams Charania de The Athletic, Dame veut laisser du temps à sa franchise adorée et voir ce que les Blazers peuvent accomplir lors des deux-trois semaines à venir avant de demander éventuellement sa lettre de sortie. Si Portland parvient d’une manière ou d’une autre à rendre l’effectif plus compétitif, ou suffisamment compétitif aux yeux de Lillard, alors ce dernier restera sans doute chez les Blazers. Par contre, si ça ne bouge pas, on pourrait bien avoir droit – enfin – à une demande de transfert.

Et si ça arrive, bonjour le tremblement de terre en NBA. De nombreuses franchises se battront probablement pour s’attacher ses services, avec le Miami Heat en tête de file.

