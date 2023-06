À peine drafté aux Spurs que Victor Wembanyama se fait déjà courtiser par son nouveau coach. Gregg Popovich a en effet passé un petit coup de fil à sa future star française, sélectionnée en premier choix de la Draft cette nuit. De quoi lui montrer ses talents pour la langue de Molière !

Bonjour Victaur, comment ça va ? On imagine quelque chose de cet acabit à l’autre bout du fil lorsque Wemby répond à son coach… en français. Eh bah oui, avec Tony Parker et Boris Diaw, Coach Pop a quelques notions de français en stock. Et lorsqu’on voit la taille du sourire de Victor, on ne peut que présager une relation légendaire pour l’histoire de notre sport :

A call from Coach Pop 🤳📞 pic.twitter.com/rVfERWCflC

— San Antonio Spurs (@spurs) June 23, 2023

Bon forcément, on n’entend pas ce que Gregg raconte à l’autre bout du fil. Mais TrashTalk l’a imaginé pour vous :

– Victor : Quoi de neuf coach ?

– Gregg [en français] : Bonjour Victaur, comment ça va ?

– Victor [en français] : Oh ! Ça va et vous ? Très bien coach !

– Gregg : T’enflamme pas c’est tout ce que je sais dire. Félicitations pour le kimono, il déchire grave.

– Victor : Merci monsieur, bravo à vous !

– Gregg : Bon… T’es prêt à cracher tes poumons dès 4h du mat’ ?

– Victor : Impatient, je suis impatient, je suis prêt à apprendre !

– Gregg : Haha tu me rappelles Tony au moment de sa Draft, impatient de se faire maltraiter. Qu’est-ce que t’as prévu pour ce soir ?

– Victor : On va profiter avec Bilal et Rayan, mes deux potes.

– Gregg : T’as bien raison. J’espère que t’es prêt pour les dîners texans à la maison parce que c’est tout aussi dur que l’entraînement.

– Victor [sourire] : Oui monsieur, oui monsieur le coach !

– Gregg : Allez file va, t’as sûrement des choses à faire.

– Victor : Merci coach, bye bye !

Connaissant le doyen de la Ligue, il y a fort à parier qu’on n’est pas si loin de la vérité. Entre lui et Jeremy Sochan qui ne le lâche pas d’une semelle, Victor Wembanyama se sent déjà comme un pur Spur de la tête aux pieds. L’ambiance risque d’être bien sympa dans le vestiaire texan la saison prochaine.

Non mais sérieusement… Est-ce qu’on se rend compte que l’un des meilleurs prospects de l’histoire de ce sport est français, et qu’il va être entraîné par le coach NBA le plus victorieux de l’histoire ? Coach qui a lui-même entraîné le meilleur joueur de basket français… Le niveau de storytelling atteint son paroxysme. Comment faire pour tenir jusqu’en octobre ?