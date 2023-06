Cette nuit, c’était l’histoire. Cette nuit, c’était Wemby. Et bien entendu, cet évènement immanquable, on l’a vécu ensemble. Vous n’étiez pas là ? Vous voulez revivre l’annonce du premier joueur français sélectionné en haut d’une Draft ? Par ici le replay !

Dans cette nuit du 23 juin, on savait qu’on s’apprêtait à vivre l’histoire. On savait où, on savait pourquoi, mais on ne savait pas tout à fait comment. Victor Wembanyama a-t-il bien été sélectionné par les Spurs en premier choix de la Draft 2023 ? Avec qui a-t-il vécu ce moment ? On en a vu des belles images cette nuit, et elles sont déjà dispos en replay, rien que pour vous.

La Draft ce n’est pas que le 1rst pick, il n’y avait pas que Wemby pour représenter la France à Brooklyn, et il y avait surtout plein de choses à raconter pendant ces quatre heures de live sur le canap’.

Voilà, la Draft de notre Wemby national est passée, c’est désormais quelque chose qu’on racontera à nos petits enfants. Mais, ce moment historique est gravé à jamais dans cette VOD pleine d’Hexpertise et d’émotions… à la française.