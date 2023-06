Sidy Cissoko drafté en 44 par les Spurs : après Wemby, un deuxième Français à San Antonio !

La belle soirée tricolore suit son cours. Après l’exceptionnelle sélection de Bilal Coulibaly en 7e position de la Draft 2023, la plus tardive arrivée de Rayan Rupert en 43e choix, Sidy Cissoko s’envole à San Antonio ! On l’attendait dans ces eaux. Pas de quoi exploser une bouteille de champagne au sol, mais simplement la sabrer.

Top à la vachette. Et déjà un quatrième Français tombé en la personne de Sidy Cissoko. L’ailier-meneur de l’Ignite Team prend la direction de San Antonio, où il pourra y transposer ses belles qualités de défenseur longiligne aux côtés… de Victor Wembanyama. Les Spurs ont eu l’intelligence d’accompagner la sélection du first pick par celle d’un second bouffeur de croissants. L’acclimatation est réfléchie.

Et Sidy, ça donne quoi ? Le shoot est à parfaire – c’est le moins que l’on puisse dire – mais sa tenue de balle représente une vraie belle plus-value pour un joueur positionné à l’aile. Sidy peut facilement défendre sur trois postes, et entreprendre de verrouiller un ailier-fort s’il est dans un grand soir. Son profil était grosso modo bien trop attrayant pour fuir les 58 choix de cette cuvée 2023 : c’est presque « freakesque ». 203 centimètres d’agilité et un sens du jeu rendu évident face aux professionnels de G League. « Ouai mais TrashTalk, si Sidy Cissoko mesure 2m03 et qu’il est capable de monter convenablement le ballon, pourquoi n’est-il pas un choix de loterie ? ». Son sens du scoring n’est pas aussi développé que celui de ses pairs. Il n’a pas non plus l’assurance d’un ricain tout bodybuildé et dopé à la Gatorade. C’est tranquille. Parfois ça hésite, et décale un coéquipier malgré la position de tir ouvert. Pour autant – et croyez en notre bonne foi, ceci n’est pas du chauvinisme – Sidy Cissoko a tout du potentiel steal qui régalera les lignes arrières d’une franchise contender dans cinq ans. Oui, on aurait pu s’arrêter à « steal », mais on ne l’a pas fait.

Son nom figurait dans les projections “début-milieu du second tour”. C’est sans grande surprise qu’il tombe à la 44e position. Un regret ? Que le passage en force glissé juste en-dessous lui ait été sifflé. Vous allez sans doute remettre en cause notre sens des priorités, mais l’on aurait préféré que Sidy s’engage à Denain Voltaire plutôt qu’à San Antonio, et que ce poster soit validé par le corps arbitral.

SIDY CISSOKO HAD THE PLAY OF THE YEAR……ALMOST! 🤯😵‍💫 @gleagueignite

Block or charge? What do you think? @RexChapman pic.twitter.com/IUPpMTX3CK

— NBA G League (@nbagleague) February 28, 2023