Après l’année 1 de l’ère Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs se doivent de construire l’équipe la plus complémentaire possible autour de leur pépite. Avec le quatrième choix de la Draft NBA 2024, les options sont légions à SA, et des bruits de couloir parlent même d’échanges potentiels. Qu’est-il possible d’ici la nuit du 26 juin ? On vous dit tout.

Option #1 : prendre le meilleur prospect disponible, probablement un meneur ou un ailier

A San Antonio, la saison 2023-24 a confirmé que la mène reste le secteur de jeu le moins fourni. Au-delà de Tre Jones, avec qui Victor Wembanyama s’est parfaitement entendu dans son basket, c’est un peu le désert. Avec un haut choix de draft dans une cuvée qui ne manque pas de joueurs sur les lignes extérieures, le front-office pourrait faire le choix logique de sélectionner le plus gros potentiel. Reed Sheppard, Rob Dillingham, Stephon Castle sont trois profils différents à considérer, alors que la côte de Nikola Topic est plutôt descendue suite à sa rupture partielle du ligament du genou.

Mais dans le top 4, le choix ne répond pas qu’à une question de besoin. Si la franchise a un coup cœur vis-à-vis d’un potentiel, l’hésitation n’est pas permise. Matas Buzelis ou Ron Rolland sont des cibles envisageables, mais il est possible de voir Cody Williams faire son entrée dans le top 5 selon Bleacher Report. Le frère de Jalen, s’il est plutôt projeté en fin de top 10 depuis plusieurs semaines, pourrait venir apporter sa polyvalence aux côtés de Wemby.

L’homogénéité de la Draft 2024 ne faiblit pas, et les San Antonio Spurs pourraient faire un choix parmi toute cette flopée de noms.

Rival teams believe Cody Williams could be drafted in the top five, potentially by the Spurs or Pistons, per @NBADraftWass (https://t.co/aKf2IY7eQc).

Williams, the brother of OKC Thunder’s Jalen, averaged 11.9 points while shooting 41.5% on threes at Colorado. pic.twitter.com/UcyY7Tlg1h

— Evan Sidery (@esidery) June 13, 2024

Option #2 : un package avec le pick 8 pour obtenir le premier choix ?

La rumeur est apparue au début du mois de juin. Selon Jonathan Givony, les Spurs pourraient considérer la possibilité de sacrifier leurs picks 4 et 8 contre le premier choix de la Draft NBA 2024. Alors que les Hawks apparaissent considèrent encore un bon nombre d’option, une telle stratégie permettrait à San Antonio de récupérer l’un des deux Français projetés tout en haut des tableaux.

A l’heure actuelle, le profil de Zaccharie Risacher semble être l’option privilégiée. Alors que l’ailier français a effectué un entraînement privé avec la franchise cette semaine, son potentiel et sa polyvalence pourrait faire chavirer le cœur de Gregg Popovich.

The Spurs are exploring the idea of potentially packaging Nos. 4 and 8 overall to move up with the Hawks to No. 1, per @DraftExpress.

Hawks head coach Quin Snyder is reportedly a fan of Donovan Clingan, who Atlanta could secure in a trade-back scenario with San Antonio. pic.twitter.com/sssDUjMUDi

— Evan Sidery (@esidery) June 4, 2024

Option #3 : échanger le pick dans un blockbuster trade pour récupérer un All-Star

Ce troisième scénario est le moins probable.

Néanmoins, les Spurs pourraient accélérer leur processus de reconstruction si l’occasion s’y présentait. Alors que la perspective de jouer avec Victor Wembanyama semble intéresser aux quatre coins de la ligue, les noms de Trae Young et Darius Garland sont ceux qui ont été les plus cités dans les profils qui retiennent l’intérêt du front-office de San Antonio.

Le cas du meneur d’Atlanta est à surveiller selon Evan Sidery. Si les Hawks choisissent de tourner la page Young dès cet été, un blockbuster trade venu du Texas (avec le pick 4) pourrait arriver rapidement via courrier recommandé. Alors pour l’instant on en est très loin, mais on ne sait jamais.

The Spurs, who are expected to show interest in Trae Young if made available this offseason, now have an extremely enticing package to potentially offer the Hawks.

Armed with two lottery picks (Nos. 4 + 8), plus control of Atlanta’s drafts 2025-2027, San Antonio presents them a… pic.twitter.com/OSigMJvJOQ

— Evan Sidery (@esidery) May 12, 2024