Théo Maledon drafté par les Valley Suns en G League

Suite à la Draft d’expansion qui avait lieu en G League ce jeudi, Théo Maledon a été sélectionné par les Valley Suns pour rejoindre la nouvelle équipe réserve de l’Arizona. Après une saison où il a été coupé par les Hornets, est passé par les Suns avant de finir aux Sioux Falls Skyforce en G League, Théo va donc intégrer la trente-deuxième équipe de G League d’Amérique du Nord.

Laissé non protégé par son équipe du Skyforce, les Suns ont misé sur le meneur français lors de leur Draft d’expansion. Les joueurs de G League n’étant déjà pas des foudres de guerre, ce n’est donc jamais un bon signe si on est laissé disponibles par son équipe lors d’une expansion, mais c’est comme ça. Au revoir Miami, bonjour Phoenix. Présélectionné pour les Jeux Olympiques par Vincent Collet, l’ami Théo a l’opportunité de rejoindre un effectif chargé en talents ! Mais si, on vous promet.

Outre l’illustre Garrison Brooks, on retrouve le fameux Trevion Williams dans l’effectif du Valley, mais aussi l’ancien du Mans Matt Lewis tout comme Chaundee Brown Jr., passé par la SIG. Evidemment, le célèbre Gary Clark a également été pris à cette Draft d’expansion. On retrouve aussi l’incontournable Didi Louzada, à côté de la carcasse d’Emmanuel Mudiay. Jahlil Okafor qui apparemment joue encore au basket a lui aussi été sélectionné, avec ce qu’il reste de Denzel Valentine. Ils grossiront l’effectif B Arizonien aux côtés de Justin Smith, Quinndary Weatherspoon et Mychal Mulder. De quoi se faire une belle petite équipe pour la saison prochaine. Lindell Wiggington.

Théo Maledon se donne une nouvelle chance en Amérique du Nord et va rendre service aux Valley Suns lors de l’exercice 2025. Idée folle ou coup de génie pour l’ancien de l’ASVEL ? L’avenir nous le dira.