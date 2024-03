Interrogé par rapport à la place que prennent les réseaux sociaux dans sa vie, Victor Wembanyama ne s’est pas montré dérangé par l’impact de ces derniers sur son quotidien. Il semblerait que Wemby sache doser l’usage des plateformes à la perfection.

Quand Tom Orsborn lui parle de l’impact des réseaux sociaux sur son mode de vie, Victor semble peu concerné par les répercussions qu’ils peuvent avoir pour lui :

“J’éteins mon téléphone. La plupart du temps, les applications ne sont même pas sur mon téléphone. Je les supprime pendant des jours, des semaines, des mois parfois. Et quand je veux rechercher quelque chose, je les retélécharge. Ce n’est pas quelque chose dont j’ai jamais eu à me soucier”.

Pas perturbé par ce qui peut se dire dessus, Victor préfère réserver l’usage des réseaux sociaux pour rester en contact avec ses amis et sa famille. Quand bien même il s’intéresserait à ce qu’il se dit sur lui, pas sûr qu’il y trouve grand chose de négatif vu la saison rookie d’ogre qu’il est en train de réaliser. C’est même plutôt l’inverse à vrai dire, la tendance est plutôt aux louanges qu’aux critiques. On rappelle que Wemby est sur une première saison à 20,7 points et 10,4 rebonds de moyenne, avec 3,5 passes et 3,4 contres (personne ne fait plus) par soir, sans parler de son impact presque surnaturel en défense. Pour trouver critiques et moqueries, il faut bien chercher.

Wembanyama with another impressive stat line and some ridiculous highlights in the loss.

31 PTS | 16 REB | 5 AST | 3 BLK | 3 3PT | 2 STL pic.twitter.com/7GSv9YjJFi

— Ballislife.com (@Ballislife) March 23, 2024

Les réseaux, c’est à petite dose pour Victor Wembanyama, pas inquiété par ce qui se dit ici et là sur ses performances. Et c’est sûrement mieux comme ça. Avec un temps d’écran bas, on a plus de temps pour s’entraîner et progresser.

Source texte : The Bleacher Report