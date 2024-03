Le second tour de la March Madness s’est conclu ce dimanche, ce qui veut dire qu’on connaît désormais toutes les équipes qualifiées pour le Sweet 16. Parmi elles, il y a Clemson qui a réussi l’exploit de battre Baylor, et le favori Houston qui est passé à deux doigts de la catastrophe. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

Baylor (#3) – Clemson (#6) : 64-72

: 64-72 Alabama (#4) – Grand Canyon (#12) : 72-61

Midwest Region

Purdue (#1) – Utah State (#8) : 106-67

East Region

UConn (#1) – Northwestern (#9) : 75-58

– Northwestern (#9) : 75-58 San Diego State (#5) – Yale (#13) : 85-57

South Region

Marquette (#2) – Colorado (#10) : 81-77

– Colorado (#10) : 81-77 Duke (#4) – James Madison (#12) : 93-55

– James Madison (#12) : 93-55 Houston (#1) – Texas A&M (#9) : 100-95 (OT)

La surprise : Clemson bat la tête de série #3 Baylor

Pour la troisième année consécutive, pour la troisième fois depuis son titre de champion remporté en 2021, l’université de Baylor sort dès le second tour de la March Madness. Les bourreaux se nomment cette fois-ci les Tigers de Clemson, portés notamment par les 20 points de Chase Hunter et dominateurs en première mi-temps (35-25). Le talon d’Achille des Bears sur ce match ? L’adresse. 6/24 à 3-points pour Baylor, seulement 16/26 aux lancers-francs. Difficile de survivre avec autant de déchets au tir, malgré les 20 points du prospect NBA Ja’Kobe Walter.

(6) CLEMSON IS ON TO THE SWEET 16 🔥

La perf’ : les 21 points – 11 passes de Tyler Kolek

Favoris contre Colorado, les Marquette Golden Eagles ont galéré pour maîtriser les Buffaloes mais Tyler Kolek a fini par montrer la voie aux siens : 21 points, 11 passes, 5 rebonds, le tout à 10/14 au tir en 40 minutes ! Le meneur de 22 ans a régalé autant au scoring qu’au playmaking, et a été décisif en deuxième mi-temps quand les vieux démons de Marquette ont refait surface. Pour info, les Golden Eagles n’avaient pas atteint le Sweet 16 depuis onze ans et se retrouvaient menés en début de seconde période. De quoi gamberger, mais Kolek (meilleur passeur NCAA cette saison) a pleinement assumé son statut de leader.

Pick and roll clinic by Tyler Kolek helping Marquette advance to the Sweet 16 with a win over Colorado. Got anywhere he wanted on the floor, finishing skillfully and delivering phenomenal passes. 21 points, 11 assists, 5 rebounds for the projected first round pick. pic.twitter.com/agPWRwUgtt

Le moment fort : le buzzer-beater d’Andersson Garcia

Incroyable scénario entre Houston et Texas A&M hier. Alors que les Cougars (Houston) menaient 81-69 à deux minutes de la fin, les Aggies ont arraché la prolongation 86-86 grâce à Andersson Garcia. Ce dernier, ouvert à 3-points à une seconde de la fin, a envoyé une banderille au buzzer pour faire trembler l’un des grands favoris de cette March Madness 2024. De la folie ! Porté notamment par les 27 points – 15 rebonds – 6 passes de Tyrece Radford, Texas A&M était donc tout proche de l’exploit, avant de finalement craquer en prolongation. Houston (malgré quatre joueurs expulsés pour cinq fautes !) a fini par s’imposer 100-95, mais Garcia se rappellera toute sa vie de ce shoot.

BUZZER BEATER TO FORCE OT 🚨🚨🚨#MarchMadness pic.twitter.com/mZSqICdiZR

Les Français à la March Madness

Kalifa Sakho (Utah State) : 2 points et 2 rebonds en 7 minutes

Face au géant de Purdue Zach Edey (23 points, 14 rebonds, 3 contres), Kalifa Sakho et les Aggies d’Utah State sont logiquement tombés. Rapidement dominés, ils n’ont pas vu le jour contre la tête de série #1 de la Midwest Region.

(1) PURDUE ROLLS ON 🚂

The Boilermakers dominate (8) Utah State to advance to the Sweet 16! #MarchMadness pic.twitter.com/5E2l2yEXoC

Quelques highlights

JAMAL SHEAD. CLUTCH.#MarchMadness pic.twitter.com/Q8oUnmpnXI

MANNY OBASEKI MY GOODNESS 😳#MarchMadness @aggiembk pic.twitter.com/tRtsKW3dwd

THE EXCLAMATION POINT ‼️#MarchMadness pic.twitter.com/svXgh942Sz

CLINGAN BLOCK ON ONE END NEWTON ACROBATICS AT THE OTHER 🤯#MarchMadness @UConnMBB pic.twitter.com/YR1gHUv0X3

WHAT A BLOCK 😳#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/cwB6vtchL9

JA'KOBE WALTER AND-1 💪#MarchMadness pic.twitter.com/dCHln1zpBp

PJ HALL THROWS IT DOWN 🔨#MarchMadness @ClemsonMBB pic.twitter.com/6Llyy7qsXZ

Grant Nelson blocks the three attempt 😳#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/eyQB0jeulf

CHASE HUNTER BEATS THE FIRST HALF BUZZER 🚨#MarchMadness @ClemsonMBB pic.twitter.com/9E6ziENDph

JARED ̶C̶U̶R̶R̶Y̶ MCCAIN.

HE'S UP TO 30 POINTS AND 8 THREES 🔥#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/iQCAJLGzU4

Yves Missi with a putback slam for Baylor 🔨#MarchMadness pic.twitter.com/soinQlVJ7E

STUFFED AT THE RIM 😳#MarchMadness @JMUMBasketball pic.twitter.com/6MpVEdbRWh

MARK MITCHELL ROCKS THE RIM 🫨#MarchMadness @DukeMBB pic.twitter.com/jHZIQcDjC2

Mark Mitchell met him at the rim 😳#MarchMadness pic.twitter.com/0jKn9xvAkN

Edey with the hook on one end and the Aggies immediately respond on the other 💪#MarchMadness pic.twitter.com/EttD3T1ubF

TYLER. KOLEK.#MarchMadness @MarquetteMBB pic.twitter.com/ww4wudeL3j

BIG three for Simpson and the Buffs 🦬#MarchMadness @CUBuffsMBB pic.twitter.com/xqS8Fa3HFc

La suite de la March Madness

Les affiches du Sweet 16 (vendredi et samedi) :