Ce lundi soir, il n’y aura pas de match NBA au programme. La raison ? Tous les regards seront tournés vers la grande finale de la March Madness, opposant UConn à Purdue au State Farm Stadium de Glendale (Arizona). Un duel au sommet qui s’annonce d’ores et déjà historique. Par ici la preview !

Respectivement vainqueur d’Alabama et NC State, UConn et Purdue ont pleinement assumé leur statut de favori lors du Final Four samedi. Les deux universités, classées tête de série numéro #1, ne sont plus qu’à un succès du titre suprême (match à 3h20, sur beIN Sports).

Zach Edey (2m24) vs Donovan Clingan (2m18)

Si cette finale opposant UConn à Purdue est intrigante à bien des niveaux, difficile de ne pas focaliser notre attention sur le duel entre les pivots Zach Edey et Donovan Clingan.

Le premier, double Joueur universitaire de l’Année, a tout détruit sur son passage dans sa route vers la finale (28 points, 15 rebonds, 2 contres de moyenne à la March Madness). Pour faire simple : aucun joueur NCAA n’est aussi dominant que Zach Edey aujourd’hui. Pivot à l’ancienne, il domine physiquement ses adversaires tout en utilisant de vrais skills pour faire de la raquette son royaume. Un véritable monstre ! Si certains scouts se posent des questions sur sa capacité à s’adapter au jeu NBA à l’avenir, il ne fait aucun doute qu’Edey est l’arme la plus redoutable que va devoir affronter UConn dans son ascension vers le titre.

Zach Edey helps Purdue to the NCAA tournament title game with a win over NC State. 20 points, 12 rebounds, 4 assists, 2 blocks for the projected lottery pick showing his skill-level in the post and conditioning playing all 40 minutes. pic.twitter.com/6s2i475hZn

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 7, 2024

Donovan Clingan, lui, est la tour de contrôle d’une équipe qui fait figure de véritable rouleau compresseur. Le pivot d’UConn tourne à 16 points, 9 rebonds et presque 4 contres par match depuis le début de la March Madness. Sa capacité à protéger l’arceau ainsi qu’à prendre des rebonds est tout simplement élite, et il n’est pas maladroit en attaque. Bien au contraire. Puissant, gros finisseur et doté d’un toucher intéressant, Clingan représente un problème pour n’importe quel adversaire. Preuve de son talent et de son potentiel, le géant d’UConn est parfois projeté dans le Top 5 de la prochaine Draft NBA.

Important plays from Donovan Clingan helping UConn advance to the national championship game vs Purdue with some big finishes and stops. 18 points and 4 blocks for the projected top-5 pick. Highly anticipated matchup with Zach Edey coming Monday. pic.twitter.com/YlfPNpln2s

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 7, 2024

Qui prendra le dessus entre Zach Edey et Donovan Clingan à l’intérieur ? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l’issue de la finale.

Un affrontement au sommet

Si la March Madness est la compétition de toutes les surprises, la finale opposera deux équipes qui ont dominé le monde du basket universitaire toute la saison.

Champion en titre, UConn a remporté 31 matchs sur 34 durant la saison régulière, a raflé le titre de la conférence Big East, avant de martyriser ses adversaires lors de la March Madness. Stat incroyable qui symbolise la domination des Huskies : ils ont gagné leurs cinq derniers matchs avec un écart de minimum 14 points, et restent sur onze victoires de suite avec au moins 13 points d’écart si on prend en compte la March Madness de l’an passé. Tout ça pour dire que les hommes de Dan Hurley semblent quasiment imbattables aujourd’hui.

Ce rouleau compresseur 😳😳 https://t.co/txV5wNCPHT pic.twitter.com/OXwtsjUAmD

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 31, 2024

Sauf qu’en face, Purdue ne rigole pas du tout cette saison. Comme UConn, les Boilermakers ont abordé la March Madness avec le statut de tête de série #1 après avoir remporté 34 matchs sur 38. La bande de Zach Edey a tapé Grambling (+28), Utah State (+39), Gonzaga (+12), Tennessee (+6) et NC State (+13) pour se qualifier jusqu’en finale. Autant dire que c’est du sérieux. Pour info, c’est seulement la neuvième fois sur les 40 dernières années que deux têtes de série #1 s’affrontent en finale de la March Madness.

The Purdue redemption run has taken the Boilermakers to the valley for the #MFinalFour 🚂#MarchMadness @BoilerBall pic.twitter.com/a1RgaWTP2n

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 6, 2024

Vous l’avez compris, c’est un véritable combat de poids lourds auquel on aura droit ce lundi soir.

Le doublé pour UConn ou premier titre pour Purdue ?

Quoi qu’il arrive la nuit prochaine, le résultat sera historique.

UConn a l’occasion de rentrer dans le cercle fermé des équipes qui ont remporté au moins deux titres universitaires consécutifs. La dernière ? C’était en 2007, avec les Florida Gators de Joakim Noah. Au total, il n’y a que sept programmes (Oklahoma State, Kentucky, San Francisco, Cincinnati, UCLA, Duke, Florida) qui ont réussi pareil exploit dans toute l’histoire de la March Madness. Si les Huskies parviennent à conclure, ils remporteront également leur sixième bannière de champion (en seulement 25 ans !), ce qui leur permettrait de dépasser Duke et Indiana tout en égalant North Carolina. Seuls UCLA (11) et Kentucky (8) font mieux. Enfin, un nouveau titre permettrait à UConn de solidifier son statut parmi les équipes NCAA les plus dominantes all-time.

Côté Purdue, on peut marquer l’histoire d’une façon radicalement différente. Les Boilermakers ont en effet l’occasion de remporter le tout premier titre de leur histoire. Ce n’est que la deuxième fois que cette université basée à West Lafayette (Indiana) participe à la finale du tournoi NCAA. Pourtant, Purdue a réalisé de grandes saisons régulières au cours des dernières décennies, mais a pris l’habitude de s’effondrer au pire des moments. Dernier exemple ? L’an passé, quand la bande de Zach Edey – pourtant tête de série #1 – est tombée dès le premier tour de la March Madness contre… Fairleigh Dickinson. Seul un titre de champion pourrait effacer ce terrible souvenir !

