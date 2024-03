Alors que la March Madness débute ce jeudi soir, UConn – champion en titre – fait figure de favori pour remporter un nouveau trophée dans trois semaines. Mais réaliser le back-to-back en NCAA est tendu, très tendu ! La preuve, cela fait depuis 17 ans que ce n’est pas arrivé. La dernière équipe à avoir réalisé cet exploit ? Les Florida Gators de Joakim Noah en 2007.

N’importe quel sportif vous dira que confirmer est plus dur que gagner une première fois. Défendre son titre – alors que vous êtes ciblé par tous vos concurrents – est une mission très périlleuse, peu importe le sport, peu importe la compétition. Mais c’est peut-être encore plus le cas dans le basket universitaire avec la March Madness. Pourquoi ?

Le champion NCAA voit souvent des cadres quitter l’équipe pour aller en NBA ; Le format de la March Madness, avec des matchs à élimination directe, interdit tout faux pas.

Ce sont ces challenges qui attendent aujourd’hui UConn dans sa route vers le doublé.

UConn takes the No. 1 overall seed in the NCAA Men's Tournament 🚨

They are looking to become the first back-to-back national champions since 2007.

More ⤵️https://t.co/YFgeyHPgZ9 pic.twitter.com/rfHeDaeNbH

— The Athletic (@TheAthletic) March 17, 2024

Quand les Florida Gators ont réalisé le back-to-back en 2006 et 2007, ils ont pu compter sur leur Big Three Joakim Noah – Corey Brewer – Al Horford pendant les deux ans. En effet, après le premier titre, les trois membres du trio ont tous décidé de repartir pour un tour au lieu de se lancer dans le grand bain de la NBA. Un choix critiqué par certains spécialistes à l’époque, mais Jooks et ses copains voulaient marquer l’histoire en devenant la première équipe à réaliser le doublé depuis Duke au début des années 1990. Ils l’ont fait.

Les UConn Huskies, eux, n’ont pas eu ce luxe de garder la même équipe cette année. Le meilleur joueur du Final Four 2023, à savoir l’intérieur Adama Sanogo, a rejoint les Chicago Bulls via un contrat two-way en juillet dernier. Jordan Hawkins, véritable sniper, a été drafté par les New Orleans Pelicans en 14e choix de la Draft 2023. Quant au couteau suisse Andre Jackson Jr., il a été sélectionné au second tour pour prendre la direction des Bucks.

Avec trois cadres en moins, on aurait pu imaginer une saison plus compliquée pour le champion en titre. Mais c’est le contraire qui s’est passé : 31 victoires en 34 matchs pour les hommes de Dan Hurley, un titre de champion de conférence, et un statut de #1 pour la March Madness.

#UConn Basketball is your 2023-24 #BigEast Conference Tournament Champions 🏆

👉 https://t.co/fK7jjoRVaI pic.twitter.com/KMLBiqKv2R

— UConn Huskies | UConnReport.com (@UConnRivals) March 17, 2024

Les départs d’Adama Sanogo, Jordan Hawkins et Andre Jackson Jr. ont été compensés à la fois en interne et via le recrutement. Le pivot Donovan Clingan a parfaitement profité du trou laissé par Sanogo pour s’affirmer comme l’intérieur dominant des Huskies (12,5 points, 7,2 rebonds, 2,3 contres, 64% au tir). L’arrière Cam Spencer – senior arrivé en provenance de Rutgers – s’est très bien intégré et shoote à 44% à 3-points. Quant au guard Stephon Castle, freshman cinq étoiles, il apporte défense, polyvalence et connectivité au collectif d’UConn.

Vous ajoutez à tout ça des mecs qui ont step-up depuis l’an dernier – comme le meneur Tristen Newton – et vous obtenez un rouleau-compresseur 2.0.

“Ils sont comme les Golden State Warriors. Ils ont cinq joueurs qui se partagent la balle, différents gars sont impliqués, ils utilisent beaucoup d’écrans loin du ballon, ce qui leur permet d’évoluer avec beaucoup plus d’espaces. Mais ils peuvent aussi jouer au poste. […] Et ils sont tellement rapides en transition. Trois tirs à 3-points et le match est terminé.” – Un coach adverse, via ESPN

Archi dominants des deux côtés du terrain, les UConn Huskies sont favoris pour remporter une nouvelle fois le titre. En cas de nouveau succès le 8 avril prochain à Glendale (Arizona), UConn rejoindra la mythique université de Duke avec six bannières de champion dans son histoire. Mais avant ça, il faudra dominer les adversaires qui se trouveront sur leur route, et se comporter en patron dans de potentiels affrontements contre Houston, Purdue et North Carolina, les autres seeds #1 qui rêvent de Final Four.

Première étape dans leur quête du doublé : vendredi soir contre Stetson (19h45) au Barclays Center.