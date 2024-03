Le 21 mars 2018 dans un match de saison régulière sans enjeu, un Dwight Howard vieillissant nous a envoyé une performance rarissime dans la NBA, encore plus dans la NBA moderne. 32 points et 30 rebonds dans le même match. Voici le récit de cette soirée lunaire :

Rien ne laissait présager quelque chose de marquant ce soir-là au Barclays Center. Bien au contraire. On a droit à un duel de fin de saison entre nullards de la Conférence Est : Nets – Hornets, ça rime mais ça veut pas dire que c’est bien. Dwight Howard approchant de ses 33 ans, avait été tradé l’été précédent depuis Atlanta et proposait mine de rien du bon boulot dans la peinture de Charlotte. Mieux que le marasme des dernières saisons, c’est son exercice le plus abouti depuis son dernier All-Star Game disputé en 2014 : il envoie 16,6 points et 12,5 rebonds de moyenne à presque 56% au tir.

Et la raquette de Charlotte, eh bah elle en a bien besoin ! La rotation de pivots à laquelle Dwight est venue s’ajouter cette saison ? Le légendaire trio Cody Zeller – Willy Hernangomez – Frank Kaminsky ! Comment dire… C’est un peu le contraire des trois postes 5 envoyés par Team USA aux Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996, Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon et David Robinson. Cette raquette avec ces trois intérieurs c’est un peu comme si vous prépariez des Carbonara avec des pâtes pas cuites, des œufs périmés depuis 2014 et du parmesan laissé dans un coffre de bagnole pendant tout le mois d’août. C’est pas pour tirer sur l’ambulance, mais il était rare que la triplette réussisse à combiner 15 rebonds et 2 contres dans un match. Pas rassurant pour protéger un cercle et sécuriser du rebond.

Ça tombe bien, pour protéger la raquette des Nets ce soir-là, Brooklyn compte sur un rookie du nom de Jarrett Allen assisté par Allen Crabbe. Et pour tourner sur le banc ? Quincy Acy ! On devrait s’amuser. Dwight Howard fait une première mi-temps pas folichonne, à 4 points et 10 rebonds. Les Nets, eux, prennent une confortable avance dès le départ grâce à leur très bonne ligne arrière composée de Caris LeVert et D’Angelo Russell. 19 points d’avance à la mi-temps, Brooklyn va mener une bonne partie du match. Jusqu’à ce que Dwight Howard se mette à les dominer. Les dominer sauvagement !

Le vieux père verrouille toute la raquette adverse de ses hanches et collecte rebond offensif sur rebond offensif, en les claquant de dunks à deux mains puissants dans le troisième quart-temps. Une fois, deux fois, trois fois. Les Nets qui avaient 23 points d’avance à 5 minutes de la fin du troisième quart-temps voient leur lead fondre comme neige au soleil. Ça fait sept rebonds offensifs en huit minutes pour Dwight, Quincy Acy se fait tabasser violemment en direct live à la télévision. En même temps vous avez déjà essayé de prendre un rebond défensif avec un tronc de chêne dans votre raquette ? Un troisième quart-temps à 19 points et 12 rebonds pour Dwight. Les Hornets ne sont plus qu’à douze points !

Dans le dernier quart, D12 propose 9 points et 8 rebonds pendant que Kemba Walker se décide enfin à cramer les ficelles de Brooklyn, bien aidé par les espaces créés par Superman sur pick-and-roll. Dwight inscrit quelques derniers paniers pour assurer la win et les 30 pions, puis va s’emparer de son trentième rebond, tout sourire, célébré par ses coéquipiers. Les Hornets ont infligé un cinglant 36-18 aux Nets dans ce quart-temps, leur permettant de l’emporter 111 à 105 sur le fil.

Dwight Howard finished with 32 points & 30 rebounds.

The first 30-30 game in nearly EIGHT years 👏 pic.twitter.com/LaTHRyTmK3

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2018

Dwight finit la soirée avec 32 points à 10/17 au tir dont 12/21 aux lancers (bon…). Il ajoute 30 rebonds dont 11 offensifs, le tout en 34 minutes de jeu. C’est le premier match en 30-30 depuis l’ère Kevin Love à Minnesotta en 2010, lequel le félicitera sur Twitter pour l’occasion.

Congrats to @DwightHoward the new Mr. 30/30. Hell of a night!!!

— Kevin Love (@kevinlove) March 22, 2018

“Félicitations à Dwight, le nouveau monsieur 30-30. Sacrée soirée!!!”

En signant son record en carrière aux rebonds, Dwight s’adjuge une place dans un club très fermé. Celui des joueurs ayant réussi un match à 30-30 : Kevin Love, Robert Parish, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Bill Russell et Bob Pettit. C’était le premier match en 30-30 face aux Nets depuis les 37 points et 30 rebonds de Kareem en 1978.

En sortie de match, Dwight déclare :

“Je me suis dit que mon énergie et mon niveau d’effort n’étaient pas ce qu’ils devaient être pour permettre à notre équipe de remporter la victoire. J’ai reçu un SMS à la mi-temps et ça m’a motivé et redonné de l’énergie. C’est énorme d’être cité à côté du nom de Kareem. C’est un des gars que j’admirais en grandissant, avec Wilt Chamberlain”.

Ce sera le premier et seul match en 30-30 de Dwight Howard, soit 123 de moins que Wilt.

Ce match aura été une belle occasion de revoir l’immense joueur qu’a été Dwight Howard, avant qu’il aille chercher sa bague chez les Lakers. Depuis, aucun joueur n’a fait un match en 30-30 dans un match NBA. C’est pas pour être chauvins mais on sait reconnaître un bon défi pour Victor Wembanyama quand on en voit un…