TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Jaylen Brown encourage la “tactique” des Warriors

Le dernier match entre Boston et Golden State a tourné en véritable bain de sang. Jaylen Brown & co. ont fait de ce remake des Finales NBA 2022 un film interdit aux moins de 18 ans. Le score final de ce match du 3 mars est de 140 à 88 pour les Celtics. JB, meilleur marqueur du match avec 29 points, a comme d’habitude fait du sale en premier quart-temps, bien aidé cette fois par une tactique mise en place par Steve Kerr à peine un quart d’heure avant de partir s’échauffer.

Draymond Green said the Warriors implemented the strategy to sag off Jaylen Brown “like 15 minutes before we left the locker room.”

“I thought it was fun to try. I was actually all for it.”

“It didn’t work. Oh well. We move on.” pic.twitter.com/SVuwRkCGCH

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 3, 2024

Draymond Green dit que les Warriors ont décidé de laisser Jaylen Brown ouvert environ 15 minutes avant de quitter le vestiaire.

“Je pensais que ce serait marrant d’essayer. J’étais 100% d’accord. Ça n’a pas marché, ce n’est pas grave, on passe à autre chose.” – Draymond Green

Ça, pour avoir échoué, ça s’est bien planté dans les grandes largeurs, c’est clair. On ne reprendra pas les joueurs de GS à réitérer pareille stratégie face à un joueur du même calibre. En tout cas, l’arrière des Celtics semble avoir apprécié cette initiative comme il le laisse entendre à travers un petit tweet légèrement taquin.

More teams should take this strategy https://t.co/P8fDaSBZSy

— Jaylen Brown (@FCHWPO) March 4, 2024

“Plus d’équipes devraient tenter cette stratégie.” – Jaylen Brown

Candidat # 2 : Jalen Green revisite le “move de James Harden”

Depuis plusieurs semaines, c’est peu dire que Jalen Green est chaud. En l’absence d’Alperen Sengun, dont la saison est probablement terminée, l’arrière, numéro 2 de la Draft 2021 hausse son niveau de jeu pour permettre aux Rockets de sortir la tête de l’eau et de rêver à nouveau du play-in à l’Ouest. Elu joueur de la semaine dernière en compagnie de Jalen Brunson, l’ancien pensionnaire de la G-League Ignite envoie des grosses stats, mais aussi de sacrés coups d’éclat, comme l’action qui va suivre par exemple, face aux Wizards, qui n’est pas sans rappeler le meurtre de Wesley Johnson par James Harden, quelques années en arrière, à l’époque où le barbu portait justement le maillot des Rockets.

NAN C’EST ABUSÉ 😭😭😭

LE REGARD SUR LE SOLDAT À TERRE PUIS LA CÉLÉBRATION À L’AVEUGLE AVANT LA FILOCHE

💀💀💀

pic.twitter.com/SW4b3G1Bds

— Rockets Nation France (@RocketsnationFr) March 15, 2024

Jalen Green envoie valser Jared Butler, qui se retrouve sur le derche, pense bien à envoyer un regard à l’homme qu’il vient d’anéantir, dégaine derrière l’arc malgré le retour défensif de Bilal Coulibaly et repart en défense sans même regarder son shoot transpercer le filet du Toyota Center. Vous pouvez vérifier, tout y est dans cette action, pour le plus grand bonheur d’Amen Thompson, qui s’en est délecté sur le banc. Les Wizards sont décidément une équipe contre laquelle on peut tenter d’innombrables expériences.

Candidat # 3 : Joe Ingles trolle le banc du Magic, qui est très déçu…

Dans cette jeune escouade du Magic qui ne cesse de surprendre, Joe Ingles fait figure de vétéran tout désigné du haut de ses 36 balais bien tassés. Les qualités athlétiques n’ont jamais été son point fort et ce n’est certainement pas aujourd’hui que ça va commencer. Il n’y a qu’à voir à quel point il a l’air lessivé après chacune de ses courses. Mais qu’importe, ce n’est pas ce qui lui est demandé à Orlando. L’Australien envoie ses shoots de loin et distille des caviars et des bons conseils à ses coéquipiers. Toutefois, son banc n’a pu cacher sa déception après une contre-attaque finie par le sosie de GMK.

😭😭😭😭 la réaction du banc me fume ils voulaient que Joe Ingles claque un 360 moulin ou quoi ?!? pic.twitter.com/CMeVdgR4ox

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 23, 2024

Ingles, après avoir intercepté un ballon à Evan Mobley, “file” en contre-attaque avec la vitesse qu’on lui connait, et termine tranquillement l’action par un lay-up, au grand désarroi des remplaçants qui trollent en l’imaginant monter au tomar. Tout sourire, JI revient en défense en n’ayant pas dunké, mais en ayant surtout été vanné sur ses qualités athlétiques par toute son équipe. C’est bon enfant et ça a le mérite de faire rire tout le monde, mais c’est surtout factuel.

Candidat # 4 : Jose Alvarado prend Dillon Brooks à son propre jeu

Dillon Brooks n’est jamais le dernier à toiser son adversaire pour une raison X ou Y, histoire de pimenter le match dans lequel il se trouve, Tyrese Haliburton en a récemment fait les frais, mais dans cette édition, en marge du match des Rockets face aux Pelicans, il va se retrouver du mauvais côté de la barrière.

pic.twitter.com/5NnZcWMm4z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 24, 2024

Le contexte de cette photo reste à déterminer entièrement, mais on sait déjà que Jose Alvarado est un individu qui ne recule jamais, certainement pas devant un type comme Dillon Brooks, avec qui il partage certains points communs. Récemment suspendu 3 matchs pour avoir échangé des gnons avec Thomas Bryant, le meneur portoricain a pris la pose en fixant l’arrière canadien droit dans les yeux alors qu’un lancer-franc s’apprêtait à être tiré. C’est comment déjà l’expression ? Un prêté pour un rendu c’est ça ?

Candidat # 5 : Kyle Lowry avait un message pour ses anciens coéquipiers du Heat

Parti de Miami par la petite porte, Kyle Lowry a d’abord atterri à Charlotte, mais n’a pas été conservé par les Hornets. Ce sont donc les Sixers qui en ont profité pour s’offrir un meneur back-up expérimenté, surtout pour combler les pépins physiques du titulaire Tyrese Maxey. Dès lors qu’il a retrouvé son ancienne franchise, le champion NBA 2019 avec les Raptors a tenu à faire passer un petit message discret, tellement discret qu’il était d’ailleurs planqué sous son jersey.

Kyle Lowry avait un petit message pour ses anciens coéquipiers du Heat 🤣pic.twitter.com/JxJWKpqdt5

— Toronto Raptors France 🇫🇷 (@RaptorsFRA) March 19, 2024

Alors que Bam Adebayo passe devant son ancien meneur, ce dernier ne se fait pas prier pour envoyer ce que l’on imagine être un doigt du milieu en direction du pivot All-Star. Message qui pourrait peut-être s’adresser à tous ses anciens coéquipiers, mais qui semble surtout n’être qu’une gentille blagounette entre anciens camarades de locker-room. On se souvient notamment des “checks” entre Jimmy Butler et Max Strus, qui s’envoyaient leurs majeurs avant les matchs pour s’encourager, on imagine que c’est dans la même veine venant de Kyle Lowry, qui ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire juste après. Encore une fois, c’est bon enfant.

Alors, Jalen Green, Jaylen Brown, Joe Ingles, Jose Alvarado ou Kyle Lowry ? Pour qui le TrashTalk Award ?