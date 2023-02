La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par la chansonnette de Ja Morant.

Candidat # 1 : Patrick Beverley, égal à lui-même

Deux pour le prix d’un lors de cette édition pour Patrick Beverley. La première salve est dirigée vers Damian Lillard et se déroule le 23 janvier 2021 au Moda Center. Les Lakers l’emportent face à Portland grâce à un immense LeBron James mais aussi grâce à… Thomas Bryant. En face, Dame D.O.L.L.A score 24 points mais dévisse sévère avec un sale 5/17 aux tirs dont 3/13 de loin. Et ça, Patrick Beverley l’a bien remarqué, lui qui était en charge du numéro 0, il n’a pas manqué de lui faire savoir, à sa façon.

Pat Bev trolling “Dame Time” 😅 pic.twitter.com/dMoWBXisUy — Bleacher Report (@BleacherReport) January 23, 2023

Certains d’entre-vous ont probablement déjà soufflé dans une cartouche de jeu avant de la remettre dans la console étant petit. En référence à la fameuse célébration “Dame Time” de Lillard, qui mime une montre, Pat Bev a décidé de tourner ça de façon bien plus cocasse et de réinventer ce moment de jeunesse. La montre du molosse des Angelinos semble cassée, il tapote donc dessus pour la faire fonctionner à nouveau mais rien n’y fait. Il la range donc dans son short (ou son slip ?) tout en regardant le banc des Blazers. Du Beverley dans le texte on vous dit. S’il était fort au basket, ce serait probablement l’un des meilleurs trashtalkers de la ligue.

La deuxième salve s’adresse aux arbitres du dernier Lakers – Celtics au scénario haletant, lors duquel LeBron James s’est vu privé de deux lancers-francs qui auraient pu propulser les pourpre et or à la victoire. Une faute évidente non sifflée, une scène de théâtre de la part de LBJ et de longues minutes d’hésitation plus tard, c’est à Patrick Beverley d’entrer en scène.

Patrick Beverley really brought a camera out to the floor 😅 pic.twitter.com/7hMugg7BaN — SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2023

Patoche se pointe devant le corps arbitral après avoir emprunté l’appareil photo d’un journaliste en bord de terrain, et souhaite en informer les hommes en gris avec une preuve vidéo additionnelle au replay center. Cette intervention n’est pas au goût des arbitres qui lui infligent une faute technique, idéal pour bien démarrer la prolongation. Le scénario est d’autant plus cruel que les Lakers s’inclinent après les 5 minutes de rab, sur le score de 125 à 121.

Candidat # 2 : Dillon Brooks se lâche sur LeBron James et… Shannon Sharpe

Ils s’estiment souvent victimes d’injustices de la part de la NBA, mais force est de constater que les Grizzlies sont régulièrement dans ce genre d’embrouilles et échauffourées. Cette fois-ci, c’était Shannon Sharpe qui se trouvait à cet endroit là “par hasard”. L’ancien joueur de NFL, notamment passé par les Denver Broncos ou les Baltimore Ravens est aujourd’hui reconverti en tant que consultant pour Fox Sports, et il n’a jamais caché son adoration pour LeBron James, qu’il était venu voir, assis aux premières loges de la crypto.com Arena. L’ancien tight-end, vainqueur de 3 Superbowls dans sa carrière s’est permis de chauffer Dillon Brooks, avant de faire dégénérer la situation avec Steven Adams, Ja Morant et son père Tee.

Shannon Sharpe spent halftime in the tunnel with security before returning to his seat for the third quarter. He granted ESPN a brief interview explaining what happened with the Grizzlies on his way to his seat: pic.twitter.com/XZNw6sQhEG — Dave McMenamin (@mcten) January 21, 2023

“Ils ne voulaient pas de ces problèmes, ils passent leur temps à parler et je n’aime pas ça. Tout a commencé avec Dillon Brooks, je lui ai dit qu’il était trop petit pour défendre sur LeBron, et il m’a répondu “va te faire foutre”, donc je lui ai aussi dit d’aller se faire foutre. Il est venu me voir et je lui ai dit “tu ne veux pas de ces problèmes”. Ensuite Ja est arrivé de nulle part et a aussi commencé à parler, il ne voulait pas non plus de ces problèmes. Puis le père est arrivé aussi, et évidememnt, il ne voulait pas non plus de ces problèmes. J’étais prêt pour eux, je n’allais pas les laisser me marcher dessus.” – Shannon Sharpe

Après avoir fait dégonder le pivot néo-zélandais, ce qui n’est pourtant pas une mince affaire, Shannon Sharpe a été escorté par la sécurité après que la situation ait été maitrisée. Toutefois, il a été autorisé à revenir sur le bord du terrain pour la suite du match. Ce qui n’a pas plu à l’arrière canadien des Grizzlies.

“Un passant normal comme lui ? Il n’aurait jamais dû revenir au bord du terrain. Mais bon, c’est Los Angeles…” – Dillon Brooks

Quoi qu’il en soit, les Grizzlies n’ont gagné qu’un seul de leurs huit derniers matchs depuis que le consultant a haussé la voix, et LeBron James s’est trouvé un allié de taille dans sa quête de Playoffs.

“Je suis avec mon gars Shannon Sharpe 365 jours par an, et 366 si c’est une année bissextile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est mon gars, il me soutient et je le soutiens” – LeBron James

Ah tiens, avant de conclure, Dillon Brooks avait également un petit message à faire passer pour LeBron James.

“C’est juste un joueur comme les autres, il n’a jamais régné sur la ligue. Il a toujours été ce gars qui arrive deuxième. Mais c’est drôle de le voir parler autant après une victoire en saison régulière” – Dillon Brooks

Culotté quand même.

Candidat # 3 : Anthony Edwards encense Alperen Sengun… en le taillant

Depuis son entrée dans la ligue, Anthony Edwards a déjà envoyé des tomars sur plusieurs intérieurs en NBA, et le 22 janvier, il a ajouté Alperen Sengun à son tableau de chasse. Par deux fois, Ant-Man a escaladé le pivot turc, mais n’a pas manqué de saluer le talent de sa victime du soir, avec la spontanéité (ou la maladresse ?) qu’on lui connait dans les médias.

Anthony Edwards on his 2 Sengun poster dunks:

“I told KJ I’m going to dunk on him again b/c he so far down the floor & it happened again. But all praise to, I don’t know how to pronounce his name, but No. 28, he good. He good.” 44 PTS | 8 3PTS | 3 BLKpic.twitter.com/M8UXLmSjOH — Ballislife.com (@Ballislife) January 22, 2023

“J’ai dit à KJ (NDLR : après le premier dunk) que j’allais lui dunker dessus une nouvelle fois, parce qu’il est encore sur le terrain, et c’est ce qu’il s’est encore passé. Je ne sais même pas comment prononcer son nom, mais le numéro 28 est bon, il est vraiment bon.”

Ou comment encenser quelqu’un en le taillant. Sengun est peut-être le joueur le plus valuable des Rockets, équipe bien moribonde, aujourd’hui. Il est peut-être le plus talentueux de cette jeune escouade. Ant-Man a probablement entendu son nom plus d’une fois dans le milieu, mais il ne sait toujours pas comment il s’appelle. On ne sait pas si c’est scandaleux, ou prodigieux. On va donc dire scandaleusement prodigieux.

Candidat # 4 : La célébration obscène de Joel Embiid contre les Nets

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu de nouvelles de Joel Embiid dans cette rubrique. C’est désormais chose faite avec une célébration interdite aux moins de 18 ans. Après un tir marqué avec la faute face aux Nets de Brooklyn, qui donne 16 points d’avance aux Sixers dans le troisième quart-temps, le pivot camerounais s’est fendu de ce geste.

Outre le fait que Kevin Durant ait qualifié ça comme une “célébration de merde”, cela montre que Joel Embiid pense avoir fait à Brooklyn à ce moment du match. Il est reparti avec la victoire in-extremis sur le score de 137 à 133, mais aussi avec 25 000$ de moins sur son compte en banque, car la NBA n’est que peu friande de ce genre de célébrations.

Candidat # 5 : Le regard de Scottie Barnes à Deandre Ayton

Le petit dernier de cette édition n’est pas non plus en reste. Scottie Barnes, du haut de ses 21 ans, est de plus en plus vocal au sein de ces Raptors qui semblent chercher de nouveaux repères. Toutefois ici, il n’a même pas eu besoin de dire le moindre mot pour rentrer dans la tête de Deandre Ayton après une faute du Dino sur le pivot bahaméen qui n’a pas apprécié. La réaction de Barnes est priceless.

Scottie Barnes was definitely NOT intimidated by Deandre Ayton at all 🫣 pic.twitter.com/x2IDIFY3Jw — ballercontent (@ballercontent) January 31, 2023

Le genre de tronche insupportable qui peut faire câbler un adversaire s’il est un peu tendu et qu’il sent que le match lui échappe. Au final, ce n’est pas allé plus loin, mais le Rookie de l’année en titre nous a bien fait rire.

