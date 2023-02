Après s’être pris une belle déculottée à Minneapolis, les Nuggets avaient l’occasion de prendre leur revanche sur les Wolves cette nuit. On connait déjà bien la chanson : Nikola Jokic a trottiné, il a envoyé un triple double et l’adversaire a dégusté. Oui mais cette fois-ci messieurs dames, le géant serbe l’a fait… en une mi-temps.

C’est la deuxième fois.

La deuxième fois dans la carrière déjà bien fournie de Nikola Jokic que le bonhomme parvient à envoyer un trip dub avant la mi-temps. En même temps, quand l’adversaire se fait trouer comme du gruyère d’entrée de match et est déjà mené 35-4 au bout de quelques minutes, ça facilite le boulot.

19-10-10 avant de revenir au vestiaire donc, pour un apport final de 20 points, 16 rebonds et 12 passes. Pas la peine de se creuser la tête de midi à quatorze heures, de toute façon l’adversaire est paumé et ne fait rien de bon, autant se reposer. C’est avec cet esprit que Mike Malone a envoyé le Joker sur le banc dès la fin du troisième quart. Insultant ? Non, rien à voir. Le job a été rempli, il n’y a pas d’horaires fixes. En même temps, avec un groupe aussi efficace dans son ensemble – Michael Porter Jr 30 points, Aaron Gordon 24 points – la tâche était quand même bien simplifiée.

49 points dans le premier quart et plus de 30 d’avance sur Minny, ça fait quand même cher payé pour les Wolves. En même temps, il ne fallait pas s’attendre à autre chose lorsque l’on distribue la même paire de torgnole quelques jours plus tôt. Score final ? 146-112 Denver, aïe.

En compilant un nouveau triple-double, Jokic maintient le cap de sa saison potentiellement historique, car aucun pivot dans l’histoire n’a fini une saison avec une telle moyenne. La régulière reste bien sûr encore longue, mais rien n’est impossible pour un homme qui tend déjà à nous faire mentir sur ce qu’il faut pour réussir à être un grand basketteur.

