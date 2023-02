Leader incontesté des Grizzlies, Ja Morant n’a pas sa langue dans sa poche, surtout quand il s’agit de parler de son équipe. Selon le meneur All-Star, Memphis est tout simplement… “l’équipe la plus détestée de NBA”.

En écoutant Ja Morant parler de la réputation des Grizzlies, on pourrait presque croire que la franchise s’est renommée les Bad Boys de Memphis. Équipe jeune, agréable à voir jouer, au potentiel monstrueux et en pleine ascension, la franchise du Tennessee a pourtant été l’une de celles qui a récolté le plus d’éloges ces deux dernières années. Le hustle et la profondeur du roster, les qualités de formateur de Taylor Jenkins, les highlights de Ja Morant, il y a de quoi kiffer ces Grizzlies, et pas qu’un peu.

Cette année encore, la franchise confirme son statut parmi les contenders. Un nouveau rôle bien intégré par les Oursons, qui ont eu tendance à multiplier les déclarations. On se souvient par exemple des prises de tête avec les Warriors mais surtout cette annonce de Ja Morant lors d’une interview le 22 décembre, où il expliquait ne craindre que Boston. Une déclaration qui avait évidemment mis une cible dans le dos des Grizzlies à l’Ouest.

Quelques semaines et des résultats en dents de scie plus tard, les mots sont un peu différents dans la bouche des joueurs du Tennessee. Ces derniers, et Ja Morant en tête, semblent désormais s’ériger en “victimes”. Au point de s’auto-proclamer équipe la plus détestée de la Ligue. Les propos de Morant sont rapportés par Drew Hill du Daily Memphian.

Ja Morant believes the Grizz are the most hated team in the NBA.

“We are, you see it on social media. Anything that has to do with the Grizzlies is front line national television and national people putting it out. Anything else, it don’t be said.”

— Drew Hill (@DrewHill_DM) February 7, 2023