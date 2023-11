All-Star et champion NBA, Kevin Love a réussi plus d’un match d’éclat au cours de sa brillante carrière. L’un des plus fameux reste ce 12 novembre 2010, lorsque l’intérieur avait fait sienne la raquette avec 31 points et 31 rebonds lors d’une victoire des Wolves face aux Knicks.

Quand on repense à la carrière de Kevin Love, la première image qui vient en tête c’est le titre de 2016 avec LeBron James et Kyrie Irving. S’il n’était que le troisième homme à son arrivée dans l’Ohio, Kevin Amour avait pendant plusieurs années tenu le haut de l’affiche chez les Wolves. All-Star et doublement médaillé avec Team USA, Kevin Love était un sacré joueur dans sa période Minnesota.

Le match qui symbolise le mieux cet âge d’or pour Love c’est sans doute cette rencontre face aux Knicks ce 12 novembre 2010. Alors qu’il débute tout juste sa troisième saison dans la Ligue, Kevin Love passe un nouveau cap. Celui qui sera élu quelques mois plus tard Most Improved Player va montrer aux Knicks qu’il fait lui aussi partie du gratin, des meilleurs joueurs de la Ligue.

Alors que New York contrôle son match avec déjà 14 points d’avance à la pause, Kevin Love sonne la charge des Loups au retour des vestiaires. Bien pris en première période, l’ailier-fort est cette fois intenable. Il gobe 15 rebonds sur le seul troisième quart-temps pour aller avec ses 11 points ! Il continue sa flambée dans le money time alors que New York est totalement sous l’eau. Sur la seule seconde mi-temps, Love aura cumulé 22 points et 25 rebonds !

La feuille de stats finale : 31 points, 31 rebonds mais aussi 5 passes décisives. C’est tout simplement un record de franchise qui vient d’être brisé. Aucun joueur des Timberwolves n’avait jamais atteint le cap des 30 rebonds sur un match. C’est désormais fait. Il faut remonter à Charles Barkley en 1996 pour retrouver une trace d’un match à 30 rebonds en NBA. Et pour une perf à 30 points et 30 rebonds, il faut remonter encore plus loin puisqu’il s’agit de Moses Malone en… 1982.

Un 30/30, c’est quelque chose qu’on voit peu et qu’on a même du mal à calculer, ça ressemble à un score de hand. Dans l’histoire de la NBA, un 30/30 a été réalisé à 155 reprises (source : L.A. Times). Cela fait beaucoup mais ça semble plus impressionnant quand on sait que 124 de ces 155 perfs appartiennent à Wilt Chamberlain. C’est dire le calibre des joueurs qui réalisent ce genre de match.

Interrogé après la rencontre, Kevin Love en avait même perdu ses mots.