Au milieu des infos basket de la nuit, une breaking news dont on se serait bien passé. Kelly Oubre Jr., fantasque et efficace ailier des Sixers, a été renversé par une voiture hier soir dans le centre de Philadelphie…

On rassure tout de suite la famille, Kelly est sorti de l’hôpital quelques heures après y être rentré. Toutefois, la gravité de ses blessures n’est pas connue à l’heure de ces lignes et on imagine que le sniper aura droit à toute une batterie d’examens supplémentaires dans les prochains jours.

❤️💙 pic.twitter.com/AgkaWnO7oT

— Philadelphia 76ers (@sixers) November 12, 2023



Rapidement pris en charge et rejoint à l’hôpital par des membres des Sixers dont le boss Daryl Morey, celui qui nous sort un énorme début de saison avec des Sixers très solides sera donc absent “un certain temps” selon sa franchise, autre manière de dire que pour l’instant personne ne sait grand chose. A noter, également, qu’on ne connait pas non plus les détails de l’accident à l’heure de ces lignes.

Tout ce qu’on sait ? C’est que Kelly Oubre Jr. a quitté l’hosto en “pleine” possession de ses moyens, et c’est déjà une très bonne chose. On croise les doigts pour les prochaines updates, on veut revoir très vite les yeux clairs, la moumoute moutonnée et le poignet de feu de KOJ aux côtés de Nico Batum et Joel Embiid.