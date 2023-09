On en parlait il y a quelques jours… mais on l’annonçait plutôt du côté de Miami. Que nenni, c’est donc à Philadelphie que Kelly Oubre Jr. va poser ses valises pour un an.

Il était l’un des – si ce n’est le – plus gros poissons restant sur le marché des agents libres.

20,3 points et 5,2 rebonds de moyenne, un flow inégalé dans la Ligue.

“Oh la belle prise”, aurait titré le journal local de Cannes, et si vous avez la ref vous êtes un roi. Kelly Oubre Jr. s’est donc engagé avec les Sixers pour un an, détails du contrat pas encore connus, et il apportera aux hommes de Nick Nurse sa versatilité et sa folie offensive.

Plusieurs manières d’analyser cette signature. On peut en effet se dire qu’aux côtés de Joel Embiid, James Harden et Tobias Harris l’ajout d’un jour comme KOJ est une sacrée upgrade dans l’effectif, notamment après une Free Agency où la plus grosse arrivée était pour l’instant celle… du coach. Deuxième idée derrière cette arrivée, on se dit aussi que la présence de Kelly en Pennsylvanie est une assurance en cas de départ, justement, de James Harden, et dans ce cas-là déso Keke mais on ne parle plus d’upgrade. Dernière possibilité ? Un énorme trade se profile autour du Barbu… et de Damian Lillard par exemple, et dans ce cas-là le contrat d’un an de Kelly serait, comme par hasard, bien sympathique à ajouter à un package quel qu’il soit.

Le roster des Sixers au 19 septembre 2023 :

James Harden, Patrick Beverley, Jaden Springer

Tyrese Maxey, De’Anthony Melton, Furkan Korkmaz

Tobias Harris, Kelly Oubre Jr., Danuel House Jr.

PJ Tucker, Paul Reed, Filip Petrusev

Joel Embiid, Mo Bamba, Montrzel Harrell

Très bel ajout en tout cas pour les Sixers, à l’instant T, et un joueur qui pourrait faire l’étalage de son talent et de son swag sur les antennes nationales, ça lui changera de l’anonymat de Charlotte la saison passée. Alors, vous pariez pour quelle suite vous ?