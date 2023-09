Le 8 octobre prochain sortira sur Canal+ le documentaire “Un1que”, qui retrace la folle ascension de Victor Wembanyama. Pour l’avant-première, le phénomène français a répondu à quelques questions hier, notamment autour des Jeux Olympiques de Paris 2024. Victor l’assure, il sera là !

On sait que Victor Wembanyama a de grandes ambitions pour l’Équipe de France. Juste avant sa sélection en premier choix de la dernière Draft, Wemby avait déclaré qu’il voulait faire de la France “la plus grande nation de basket au monde”, et ça passe évidemment par des titres lors des grandes compétitions internationales.

La prochaine, ce sont évidemment les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une compétition que Victor Wembanyama ne veut pas rater et où il voit les Bleus monter haut, très haut.

“Réussir les JO, ce serait une belle histoire. Et il n’y aura pas d’autre but que l’or. Je serai bien sûr présent aux JO” a déclaré Victor (via L’Équipe). “J’ai regardé la Coupe du Monde et le résultat est très décevant. Pour autant, je ne suis pas inquiet. Je n’ai pas de jugement à porter, je n’étais pas dans l’équipe et celle-ci est entre les mains de joueurs de top niveau. Je sens que cela n’altère pas l’opportunité de faire quelque chose de grand à Paris l’an prochain.”

Comme nous, Victor Wembanyama a regardé impuissant les Bleus se vautrer dès le premier tour du Mondial. Mondial sur lequel Wemby avait décidé de faire l’impasse suite à la folie entourant sa sélection à la Draft 2023. Une décision plutôt logique avant son entrée en NBA. Mais l’année prochaine, après une première saison d’adaptation aux États-Unis, Victor sera prêt physiquement et mentalement pour défendre les couleurs de l’Équipe de France.

“C’était la première fois de ma vie que je ressentais une fatigue dans la tête, à cause de tous les événements qui se sont enchaînés. Rien de négatif. Mais les vacances, après la Summer League, c’était une nécessité pour continuer sereinement au niveau mental. J’ai pris le temps de m’isoler. C’est la première fois que j’apparais dans les médias depuis trois mois. Cela m’a fait du bien.” – Victor Wembanyama

